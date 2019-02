Black Shark 2 in arrivo tra marzo e aprile mentre Essential Phone PH-2 appare in un menu

Xiaomi Gamedpad 2.0 trasforma Black Shark in una Nintendo Switch : Xiaomi annuncia Gamepad 2.0 per Black Shark e la promozione Black Shark Xmas che vi permetterà di acquistare lo smartphone con 80 euro in meno. Altre due offerte sono disponibili per ottenere fino a 40 ulteriori euro di sconto. L'articolo Xiaomi Gamedpad 2.0 trasforma Black Shark in una Nintendo Switch proviene da TuttoAndroid.