Al via corsa a 3 per primarie e scoppia il caso Calenda

Pd pronti via. Zingaretti - Giacchetti e Martina in corsa per la segreteria. Appoggio a Calenda : Si è svolta oggi a Roma la convenzione nazionale in vista delle primarie del 3 marzo. Ratificato il risultato del primo round del congresso dem, quello fra gli iscritti

Pensioni flessibili - è corsa alla Quota 100 : già inviate 5mila domande : L'elevata attenzione dei lavoratori rispetto alla nuova opzione di pensionamento prevista dalla legge di bilancio 2019 e attuata con la pubblicazione del "decretone" in Gazzetta Ufficiale ha trovato la conferma nei numeri delle domande inoltrate all'Inps. Secondo quanto comunicato dal Presidente del CIV Guglielmo Loy, alle cinque del pomeriggio di ieri si era registrato un flusso molto elevato di persone sia agli sportelli pubblici che al ...

viaggiare… di corsa : 9 maratone intorno al mondo : Dubai - 25 gennaio 2019Tokyo - 3 marzo 2019Marocco - 5-15 aprile 2019Boston - 15 aprile 2019Londra - 28 aprile 2019Inca Trail Marathon - 3-11 agosto 2019Berlino - 29 settembre 2019Amsterdam - 21 ottobre 2019New York - 3 novembre 2019Di solito, succede così: si scopre la corsa in un momento particolare della propria vita (voglia di stimoli nuovi, di rimettersi in forma o di sfogare lo stress) e ce ne si innamora al punto da non abbandonarla mai ...

via alle registrazioni per gli europei : 3 - 5 milioni in corsa per un permesso : Londra Allarme tra i cittadini europei residenti nel Regno Unito. La questione Brexit è ancora in fase di stallo, ma da ieri è attivo il sistema di registrazione che consente a 3.5 di europei di ...

Giro d’Italia 2019 : l’annuncio di Fabio Aru - anche il sardo sarà al via della Corsa Rosa : Dopo Tom Dumoulin e Vincenzo Nibali arriva un altro importante annuncio in chiave Corsa Rosa: anche Fabio Aru sarà al via nel mese di maggio al Giro d’Italia 2019. Il sardo vuole riscattare le delusioni del 2018: l’obiettivo è sicuramente quello di puntare al podio. Il corridore della UAE Emirates è esploso proprio nella Corsa di casa: terzo in classifica generale nel 2014, secondo nel 2015. Queste le sue parole come riportato da ...

Danimarca : al via una nuova corsa all'Artide - : Inoltre, la Russia ha un'economia più modesta di quella cinese. Dunque, ha meno margine di manovra quanto a investimenti. Attenti, perché la "nuova Via della Seta" è piena di dossi Quest'anno la Cina ...

Manovra - oggi il via libera finale. Corsa per la pubblicazione in Gazzetta entro domani : È in corso la seduta dell’Aula di Montecitorio che darà il via libera finale alla Manovra 2019. Nonostante le proteste dell’opposizione per l’esiguità dei tempi di dibattito riservati al Parlamento, oggi l’approvazione definitiva non è in discussione. Per evitare che il Paese piombi nello spettro dell’esercizio provvisorio bisogna assicurare che la Manovra sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro ...

A Catania la notte scorsa : un terremoto di magnitudo 4.8 alle ore 3.19 - si è verificato tra Trecastagni e viagrande : alle ore 3.19 della notte scorsa sull'Etna si è registrata un terremoto di magnitudo 4.8, l'evento sismico ha causato danni alle cose ed il ferimento non grave di dieci persone. Questo, è un primo ...

Giro d’Italia 2019 : al via ci sarà Tom Dumoulin. L’olandese disputerà la Corsa Rosa : Va ad arricchirsi di fenomeni la startlist del Giro d’Italia 2019, che scatterà il prossimo 11 maggio con una cronometro in quel di Bologna. Dopo Vincenzo Nibali, ad annunciare la sua presenza alla Corsa Rosa è Tom Dumoulin: l’olandese della Sunweb torna a disputare il primo grande Giro stagionale dopo la seconda piazza di questa stagione ed il trionfo del 2017. “Ne abbiamo discusso a lungo, l’obiettivo principale per il ...

Calciomercato Inter - Modric svela : 'via dal Real la scorsa estate? Perez mi diede del pazzo' : E' stato il grande sogno di mercato dell'estate nerazzurra. Una tentazione forte, che alla fine non si è concretizzata con il trasferimento tanto desiderato da tutto l'ambiente Inter. Luka Modric , ...

Atletica - Tutto pronto a Tilburg per gli Europei di corsa campestre : ben 33 italiani al via : Grande attesa a Tilburg per i Campionati Europei di corsa campestre: ben 33 italiani presenti in gara nell'edizione numero 25 dell'evento Tutto è pronto a Tilburg per i Campionati Europei di corsa ...

