Vicenza | imprenditore dà bonus ai dipendenti per aiutarli a pagare le scuole ai figli

Vicenza - disoccupato trova borsello con 900 euro e lo restituisce a un imprenditore. Lui lo assume : Omar Chamkou, 59enne di origini marocchine da tempo residente a Cartigliano, in provincia di Vicenza, ha restituito il portafogli contenente 900 euro in contanti e in cambio è stato assunto.