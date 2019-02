Poliziotti pro-Salvini | scoppia la polemica | la questura di Ascoli apre inchiesta

Poliziotti pro-Salvini - la Questura di Ascoli apre un'inchiesta : Polemica su una immagine rilanciata da un senatore leghista in cui due agenti in divisa firmano una petizione a sostegno del ministro

Poliziotti in divisa a banchetto pro-Salvini la questura di Ascoli apre un’inchiesta. Polemica : “Foto da Paese autoritario” : Postata e rimossa, ma la Polemica esplode. Il senatore della Lega Paolo Arrigoni ha pubblicato sul suo profilo Facebook l’immagine di due Poliziotti in servizio fotografati ad Ascoli Piceno, in piazza Arringo, a firmare in un gazebo una petizione pro-Salvini. La questura locale, intanto, ha “aperto un’inchiesta amministrativa per l’accertamento dei fatti”. La foto era stata rimossa dal senatore che ci ha ripensato, ...

