Meno tempo sullo smartphone significa più tempo per il sesso?

Coldiretti : PIL con il segno Meno nelle campagne per effetto del maltempo : A spingere verso il segno meno il Pil nelle campagne è stato soprattutto il drammatico calo della produzione di olio, che ha visto una diminuzione record del 57% rispetto all’anno precedente a causa delle gelate. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al Pil del quarto trimestre in cui si sono evidenziati gli effetti del maltempo sulle produzioni autunnali. A pesare sul valore aggiunto agricolo negli ultimi tre ...

Per un periodo di tempo limitato è possibile abbonarsi a Origin Access Basic per Meno di un Euro : Arrivano delle ottime notizie per tutti i giocatori PC che hanno in programma di abbonarsi al servizio di Electronic Arts, Origin Access.Infatti, come riportato sul sito ea.com, è attualmente disponibile un'interessantissima offerta che vi permetterà di abbonarvi a Origin Access Basic per meno di un Euro:"Dal 29 gennaio al 4 febbraio 2019, puoi ottenere il tuo primo mese di Origin Access Basic su PC per soli 0,99 €. Una volta abbonato, ...

Roma - Perotti stop alMeno 2 gare. E sul mercato si temporeggia : Juan Jesus doveva essere visitato oggi dal professor Pier Paolo Mariani per un consulto relativo alla rottura del menisco interno del ginocchio destro, consulto che invece dovrebbe avvenire domani. ...

Meno social più benessere : ecco il tempo giusto da passare online : social gioie e dolori: sempre più parte integrante della nostra vita e delle nostre giornate, dobbiamo farne un uso oculato. Necessariamente. Tutti noi abbiamo un rapporto di odio e amore con i social. Se da una parte, infatti, possono essere molto utili per il lavoro, per riallacciare contatti con persone lontane o per farsi ispirare, dall’altra spesso sono il canale attraverso il quale si diffondono le bufale e il loro uso può creare ...

Maltempo in Russia : all’aeroporto di Mosca alMeno 36 voli rinviati e 8 cancellati : L’agenzia Tass riporta che a causa del Maltempo almeno 36 voli sono stati rinviati e 8 sono stati cancellati negli aeroporti di Vnukovo, Sheremetievo e Domodedovo, a Mosca. L'articolo Maltempo in Russia: all’aeroporto di Mosca almeno 36 voli rinviati e 8 cancellati sembra essere il primo su Meteo Web.

MANOVRA - UE CONCEDE TEMPO ALL'ITALIA/ Accordo Conte-Salvini-Di Maio : "2 miliardi in Meno per Quota 100" : toMANOVRA Economica, vertice Governo: Conte, Salvini, Di Maio, Tria 'ok coperture' su Reddito, Quota 100, Ecotassa. Salta testo in Commissione

'Potevano scegliere fra il disonore e la guerra. Hanno scelto il disonore e avranno la guerra'. AlMeno sfruttiamo il tempo : Tra un anno saremo allo stesso punto, anzi peggiore, con l'economia che non sarà migliore, con il QE che sarà passato, con richieste di bilancio ancora più assurde , teoricamente di un deficit al ...

Liguria - benzina Meno cara : saltano le accise sul maltempo : Saranno coperte con fondi nazionali le somme stanziate sul dissesto idrogeologico. La retromarcia convince tutti. Ma nella maggioranza la tensione resta