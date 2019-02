La Juve inciampa ancora | Gervinho pareggia CR7

ilfogliettone

(Di domenica 3 febbraio 2019) Dopo il tonfo di Bergamo, arriva la frenata allo Stadium, nel giorno in cui i bianconeri avrebbero dovuto dimostrare di essersi scrollati di dosso la serataccia con la Dea. Sul 3-1 dopo la doppietta di Ronaldo, lantus si è fatta rimontare nel finale dagli emiliani, con la risposta dia CR7. E i punti di vantaggio sul Napoli si sono nuovamente ridotti a 9. Massimiliano Allegri analizza lucidamente così il 3-3 con il Parma, arrivato in pieno recupero con il secondo gol digrazie a un errore di Mandzukic: "Non si puo' giocare al 95' una palla in area. La partita era finita, bisognava mandare la palla in tribuna, non bisogna vergognarsi. Fa parte della gestione della partita".Allegri non può contare sulla difesa titolare (Bonucci-Chiellini ko) e sceglie Caceres, regalo del mercato invernale al terzo ritorno in bianconero, come centrale accanto a Rugani, ma ...