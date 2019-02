Firenze | chiede una cedrata ma gli servono detersivo | 34enne grave in ospedale

Blastingnews

: State attenti i colori ingannano???? - DamianoCerioni : State attenti i colori ingannano???? - LucillaMasini : Firenze, chiede una cedrata, ma gli servono detersivo. È Finish in ospedale. - infoitinterno : Firenze, chiede cedrata e gli servono detersivo: 34enne in ospedale -

(Di domenica 3 febbraio 2019) E' un episodio davvero incredibile quello avvenuto ieri mattina a Borgo Val D'Elsa, nel fiorentino, dove un uomo di 34 anni ha accusato un malore dopo essersi recato in un bar sito nella stessa cittadina. Si è trattato di un increscioso incidente, su cui però i Carabinieri di Scandicci, insieme ai colleghi della stazione di Tavernelle Val Di Pesa, vogliono vederci chiaro. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che allo sfortunato cliente sia stato servito, accidentalmente, delal posto della nota bibita gassata. La sostanza si trovava in un contenitore, una bottiglietta per essere precisi, che qualcuno aveva lasciato poco lontano dall'uomo. La colorazione del liquido tossico, simile a quella della bibita, avrebbe tratto in inganno il personale che non si sarebbe accorto per tempo dell'equivoco.Il cliente si è sentito subito male Una volta ingerita ...