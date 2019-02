Curno Bergamo | 25enne uccisa | arrestato l' ex marito

Blastingnews

(Di lunedì 4 febbraio 2019) E' accaduto sabato 2 febbraio a, comune italiano della provincia di, dove una giovane ragazza di 25 anni, Marisa Sartori è stata ritrovata senza vita all'interno del garage della casa dove abitano i genitori, una palazzina in via IV Novembre. La donna è stata aggredita improvvisamente mentre tornava a casa insieme alla sorella; ad aggredirla un uomo di 35 anni di origine tunisina, il suo ex, Ezzedine Arjoun, sposato nel 2012 e con il quale stava cercando di chiudere ogni relazione dopo che il matrimonio si era distrutto da tempo.I dettagli del delitto L'uomo, che probabilmente non accettava la fine della relazione con la giovane ragazza e che l'aveva minacciata spesso già in passato, si è diretto nella casa dei genitori di Marisa intorno alle otto di sera, dove sapeva che l'avrebbe incontrata ed è andato ad aspettarla nel garage, dove la giovane stava facendo ...