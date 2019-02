SCUOLA Mobilità docenti | dal concorso a quota 100 le sfide del 2019

SCUOLA - Dl semplificazioni : Anief chiede mobilità straordinaria per personale docente di ruolo : Uno dei punti dolenti della Scuola è quello della mobilità del personale: per migliorarne l'efficienza, il sindacato della Scuola, Anief ha chiesto formalmente il provvedimento di apertura delle ...

Mobilità 2019/20 SCUOLA : la scheda : L’accordo sul CCNI Mobilità 2019/2022 del personale docente, educativo e ATA è stato raggiunto e risulta delineato il contesto all’interno del quale si collocano le operazioni di Mobilità territoriale e professionale per il prossimo triennio. Come previsto dall’art.7 del CCNL 2018, ha vigenza triennale e riguarderà gli aa.ss. 2019/20 –2020/21 –2021/22. Il MIUR e le OO.SS. si sono riservate, comunque, la possibilità di riaprire il contratto ...

Mobilità SCUOLA primaria : trasferirsi su posti di lingua inglese : Torniamo sull’argomento Mobilità riferendoci questa volta in particolar modo alla Mobilità scuola primaria. Per la prossima domanda di Mobilità (2019/20), i docenti della scuola primaria, titolari di posto comune, possono partecipare al trasferimento su posti per l’insegnamento della lingua inglese. Titoli necessari Per poter esprimere la volontà a partecipare al trasferimento su posti per l’insegnamento della lingua inglese, il ...

Mobilità SCUOLA 2019 - Snals : la bozza del CCNI e le novità in arrivo : Dopo l’approvazione della legge di bilancio 2019, arriverà la firma sul nuovo CCNI per la Mobilità scuola. La tempistica dovrebbe consentire il regolare avvio dell’anno scolastico. La base in comune nella trattativa, è stata il ripristino degli accordi antecedenti l’entrata in vigore della legge 107/15. I sindacati si sono battuti per la cancellazione delle titolarità su ambito territoriale e della chiamata diretta. novità del CCNI ...

SCUOLA - mobilità docenti e ATA ultime notizie : firmato nuovo CCNI 2019/2022 : ultime notizie sul Contratto integrativo di mobilità per il triennio 2019/2022 che riguardano la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto, avvenuta oggi, 31 dicembre. Il sindacato Flc-Cgil ne ha dato notizia attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Scuola, mobilità docenti, educatori e personale ATA: sottoscritto nuovo contratto triennale 2019/2022 L’accordo sul testo del nuovo contratto relativo alla mobilità del personale ...

SCUOLA - accordo tra governo e sindacati su mobilità docenti : i presidi non potranno più trasferire gli insegnanti “a piacere” : I dirigenti scolastici non potranno più trasferire “a piacere” i docenti da un Comune all’altro. Cancellate anche la chiamata diretta e la titolarità. Con l’accordo raggiunto nei giorni scorsi sulla mobilità, il governo ha “strappato” un’altra pagina della legge 107, la cosiddetta “Buona Scuola”. Un’intesa che ha visto l’approvazione di tutte le organizzazioni sindacali. Anche la “Gilda”, che per quattro anni di seguito si era ...

Mobilità 2019/2020 e titolarità su SCUOLA : news del 21/12 : Dopo l’incontro del 13 dicembre, il 20 e 21 dicembre sono riprese le trattative tra le sigle sindacali e il MIUR al fine di sottoscrivere il contratto collettivo nazionale integrativo CCNI 2019/22. Tra i punti focali la Mobilità 2019/2020. E finalmente oggi 21 dicembre si è raggiunto l’accordo sull’intero articolato del CCNI Mobilità 2019/2020 voluto dalle sigle sindacali. Il contratto collettivo nazionale integrativo avrà una ...

Mobilità SCUOLA 2019/2020 : le ultime novità al 13/12 : ultime notizie al 13/12 – E’ ripreso oggi il confronto tra le sigle sindacali rappresentative e l’Amministrazione centrale sul tema della Mobilità nella scuola per l’anno scolastico 2019/2020. Il sindacato FLC CGIL ha emanato un comunicato stampa di cui se ne pubblica in questo articolo interamente il contenuto. Il prossimo incontro dedicato alla ripresa delle trattative sulla Mobilità è già stato fissato per il 20 e il ...

SCUOLA - mobilità Personale ATA 2019/22 ultime notizie : esito incontro per rinnovo contratto : Come riporta una nota diffusa da Flc-Cgil, prosegue la trattativa tra il ministero dell’istruzione e i sindacati in merito al rinnovo del contratto Collettivo Nazionale della mobilità 2019/2022, riguardante il Personale ATA. Il 6 dicembre scorso si è tenuto un nuovo incontro, dal quale è emerso che non dovrebbero esserci particolari novità rispetto al testo dell’anno scorso. Nota Flc-Cgil sul rinnovo contratto ...

Uil SCUOLA Precari Campania : I precari si mobilitano per la fase transitoria : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Uil Scuola Napoli e Campania sul sit-in di protesta che si svolgerà di giovedì 13 dicembre, alle ore 14.30 davanti la Prefettura di Napoli in piazza del Plebiscito. Uil Scuola precari Campania: Appuntamento con il sit-in di protesta di giovedì 13 dicembre ore 14.30 alla Prefettura di Napoli in piazza del Plebiscito. Una delegazione chiederà di incontrare il prefetto Napoli, 6 dicembre ...

Con una raccolta firme mamme e maestre si mobilitano contro chiusura della SCUOLA 'Sant'Elia' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...