Reggio ' L' Italia che resiste' | catena umana in piazza Prampolini

Carnevale di ViaReggio 2019 : snobbati i politici italiani - c'è Trump - : Poca satira politica nostrana ma due carri dedicati al presidente degli Stati Uniti: sarà una sfilata molto particolare quella prevista nella città versiliana da sabato 8 febbraio. Donne, bullismo, inquinamento e ...

Reggio Calabria - consigliere di Forza Italia risponde all’appello con il saluto romano e sussurra : “A noi” : Durante l’appello nell’aula dell’assemblea per la verifica del numero legale, il consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Calabria, ex candidato sindaco, Lucio Dattola, ha risposto col saluto romano e un “a noi” pronunciato a bassa voce. Il gesto, ripreso da una telecamera, è stato definito “gravissimo, inqualificabile e inaccettabile” dal sindaco Giuseppe Falcomatà (Pd). “Ancora più grave – ha ...

Roma-Reggio Calabria - Udicon accusa Trenitalia : "In ritardo quasi l'80% dei Frecciargento" : Una tratta sotto accusa per ritardi endemici. E la richiesta di un tavolo tecnico insieme al Ministero e all'autorità per i trasporti per discutere della questione. L'associazione di consumatori ...

Hockey prato : paReggio per 1-1 in amichevole per la Nazionale italiana con l’Argentina : Tanta pioggia ieri, che hanno costretto ad annullare tutto. Oggi invece c’è il sole e si gioca: è andata in scena al Cenard di Buenos Aires la sfida amichevole tra la Nazionale italiana di Hockey su prato femminile e le Leonas padrone di casa dell’Argentina. Un pareggio per 1-1 che può far esultare Roberto Carta: la sua compagine è già a buon punto verso i grandi obiettivi stagionali. Da segnalare che in Sudamerica mancano alcuni ...

110 anni fa il Terremoto di Messina e Reggio Calabria che sconvolse l'Italia e il mondo : In molte città e paesi del regno, nelle prime settimane del 1909, furono organizzate le cosiddette 'passeggiate di beneficenza' , raccolte itineranti di fondi, , lotterie, spettacoli teatrali per ...

Hockey pista - i migliori italiani della decima giornata di A1. Davide Gavioli trascina ViaReggio : La decima giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato molte emozioni e una nuova capolista solitaria, ovvero il Forte dei Marmi, giustiziere del Follonica, ma ha visto anche ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – Alessandro Franchi (Scandiano): affrontare il Sandrigo in trasferta non è facile, nonostante una classifica ...

Maltempo a Reggio Calabria - spettacolare arcobaleno sulle acque del Lungomare “più bello d’Italia” [GALLERY] : 1/16 Foto: Salvatore Dato ...

FlixBus arriva a Reggio Calabria : lo Stretto collegato con 12 città italiane [FOTO E VIDEO] : Da sempre lavoriamo per consentire a chiunque di esplorare il mondo in tutta comodità e sicurezza, e siamo lieti di poter finalmente portare il nostro servizio in un centro che, per la sua posizione ...