PAPA FRANCESCO PARTE PER GLI EMIRATI ARABI Visita storica | Messa davanti a 135mila

L’appello di PAPA FRANCESCO ai politici : “L’aborto non può essere un diritto umano” : Papa Francesco rivolge un appello "a tutti i politici" affinché non considerino l'aborto come un "diritto umano": "A prescindere dalle convinzioni di fede di ognuno, pongano come prima pietra del bene comune la difesa della vita di coloro che stanno per nascere. Non si lascino condizionare da logiche che mirano al successo personale o a interessi solo immediati o di parte, ma guardino sempre lontano".Continua a leggere

PAPA FRANCESCO negli Emirati Arabi Uniti con Boeing 777-243ER Alitalia : Il 173 esimo viaggio Papale di Alitalia , prima visita di un Pontefice nella penisola Arabica. Papa Francesco parte dall'aeroporto romano Leonardo da Vinci di Fiumicino domenica 3 febbraio 2019 alle ...

PAPA FRANCESCO parte per gli Emirati Arabi : Questa volta, senza enfasi, il viaggio di Papa Francesco si può ben definire storico. Il Pontefice parte domani per gli Emirati Arabi Uniti per una trasferta flash di due giorni, aggiunta alla fine dello scorso anno, quasi fuorisacco, subito dopo il rientro dalla Giornata della Gioventù di Panama. Ma non è questa l'eccezionalità che comunque definisce l'anziano Pontefice (82 anni) come un globe-trotter (con due ...

PAPA FRANCESCO ai politici : "L'aborto non è un diritto umano" : La discussa legge dello stato di New York in materia d'aborto, forse, ha convinto Papa Francesco dell'urgenza di rivolgere un appello pubblico ai politici di tutto il mondo.Il pontefice argentino è sempre stato molto chiaro sulla bioetica: dall'accostamento delle pratiche abortive con "quello che fa la mafia", sino all'associazione con l'affittare dei sicari. Il Santo Padre, glielo riconoscono anche i suoi avversari dottrinali, è un convinto ...

PAPA FRANCESCO : difendere la vita vuol dire curarsi anche delle condizioni di vita : Roma, 2 feb., askanews, - 'La Giornata per la vita, istituita 41 anni fa per iniziativa dei Vescovi italiani, mette in luce ogni anno il valore primario della vita umana e il dovere assoluto di ...

Francesco ad Abu Dhabi. E' la prima volta di un PAPA negli Emirati arabi : Città del Vaticano, 1 febbraio 2019 - Storico viaggio di Papa Francesco , dal 3 al 5 febbraio. Per la prima volta un Papa si reca nella Penisola arabica, culla dell'Islam, e in particolare negli ...

Il Volo - l'incontro con PAPA Francesco/ Racconto inedito di Piero - Ignazio e Gianluca : "Si ricordava di noi…" : Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, raccontano dei dettagli inediti sull'incontro con Papa Francesco.

PAPA FRANCESCO e don Bosco - quando la Chiesa ama la rivoluzione : Un gesuita visto con gli occhi di un salesiano. O meglio: il primo Papa gesuita visto con gli occhi di San Giovanni Bosco. È la sfida, sicuramente ben riuscita, del volume Evangelii gaudium con don Bosco (Elledici) curato dal salesiano Antonio Carriero. In esso viene riletto tutto il documento programmatico del pontificato bergogliano alla luce degli insegnamenti di don Bosco. Una sfida benedetta dallo stesso Francesco, che firma la prefazione ...

Clima - PAPA FRANCESCO : “In pericolo l’equilibrio della civiltà attuale” : “È facile vedere come i vari eventi occorsi sul pianeta hanno contribuito in modo significativo alla messa in pericolo dell’equilibrio della civiltà attuale“: è il messaggio di Papa Francesco, in occasione della IV Conferenza internazionale ‘Per l’equilibrio del mondo‘ in corso a L’Avana. Bergoglio sottolinea che “gli uomini buoni dovrebbero unirsi e incontrarsi in eventi di questa natura, in un ...

PAPA FRANCESCO alla Rota Romana : capisaldi del matrimonio sono l'unità e la fedeltà : Papa Francesco ha ricevuto in udienza, ieri, 29 gennaio 2019, i membri della Sacra Rota in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Nel suo discorso ha espresso la preoccupazione per l'...

Francesco ad Abu Dhabi - la professoressa Paola Pizzo : "Per il PAPA il dialogo è un dovere" : Come nasce il 'sì' di Francesco all'Incontro interreligioso internazionale? 'Papa Francesco si è mostrato sempre molto disponibile all'incontro con rappresentanti del mondo islamico. Quello di Abu ...