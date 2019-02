Paola Perego a Tv Talk | Ricondurrerei subito La Talpa | non rifarei Verissimo

Tv Talk : Paola Perego parla del possibile ritorno de La Talpa : Paola Perego a Tv Talk parla del probabile ritorno de La Talpa su Rai2 e fa una battuta E’ stata ospite nella puntata di Tv Talk di oggi, sabato 2 febbraio, Paola Perego, dove ha parlato del possibile ritorno del reality La Talpa su Rai2, ma anche dell’edizione di Superbrain che si è conclusa ieri sera. Sul probabile ritorno del reality che lei stessa ha condotto con successo per varie edizioni alcuni anni fa, un analista del ...

Superbrain – Le supermenti – Quarta e ultima puntata del 1 febbraio 2019 – Con Paola Perego. : Questa sera, in prima serata su Raiuno, quarto e ultimo appuntamento con la Quarta edizione Superbrain – Le supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco in questa edizione c’è Francesco Paolantoni. Gli ascolti quest’anno però sono stati decisamente bassi, difficile che il programma venga riproposto se […] L'articolo Superbrain – Le supermenti – Quarta e ultima ...

Paola Perego - ultima puntata Superbrain : “Esaurite le supermenti” : La prova del cuoco: Paola Perego lancia l’ultima puntata di Superbrain-Le supermenti Andrà in onda questa sera l’ultima puntata dell’edizione 2019 di Superbrain, la quarta. E a poche ore dalla messa in onda dell’attesissimo appuntamento finale, Paola Perego a La prova del cuoco ha anticipato alcune delle eccezionali esibizioni che terranno banco su Rai1 a partire dalle 21.25 circa, dopo aver ironizzato affermando ...

Simona Ventura da Paola Perego ufficializza il ritorno in Rai : la tv del 1° febbraio : I casi di cronaca saranno ancora una vola protagonisti su Rete4 alle 21.25 con "Quarto grado" , il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova ...

Superbrain - ultima puntata : Simona Ventura ospite di Paola Perego : Simona Ventura tra gli ospiti di Paola Perego nell’ultima puntata di Superbrain 2019 Andrà in onda venerdì 1 febbraio la quarta e ultima puntata di Superbrain-Le supermenti, lo show condotto brillantemente da Paola Perego, andato in onda su Rai1 dall’11 gennaio scorso. Quella di venerdì sarà dunque l’ultima puntata dell’edizione 2019 di Superbrain, tornato in onda dopo il grande successo dello scorso anno. E anche per ...

Superbrain - Rosita Celentano delira contro Paola Perego per le mucche : "Vergogna - le umiliate" : La scelta di Paola Perego di portare in fattoria il pubblico di Superbrain ha scatenato la rabbia dei gruppi animalisti, tra i quali Rosita Celentano, sempre scatenata sul tema. I geni in gara si sono cimentati con una prova nella fattoria di Sabino, studente universitario con la passione per le muc

Superbrain - Rosita Celentano delira contro Paola Perego per le mucche : 'Vergogna - le umiliate' : La scelta di Paola Perego di portare in fattoria il pubblico di Superbrain ha scatenato la rabbia dei gruppi animalisti, tra i quali Rosita Celentano , sempre scatenata sul tema. I geni in gara si ...

Gerry Scotti Vs Paola Perego : la sfida del venerdì sera ha (ancora) un solo vincitore : 'Chi vuol essere milionario?' si conferma ancora una volta al vertice dei programmi più seguiti del venerdì sera e stacca di...

Ascolti tv venerdì 25 gennaio - nuova sfida Paola Perego vs Gerry Scotti : Nella serata di ieri si sono contesi il pubblico Superbrain e Il milionario Ecco gli Ascolti registrati dai programmi in onda in prima serata ieri, venerdì 25 gennaio 2019. Su Rai1 nuovo appuntamento con Superbrain- Le supermenti. La trasmissione condotta da Paola Perego questa settimana ha interessato 2.571.000 spettatori. Lo show ha registrato così uno […] L'articolo Ascolti tv venerdì 25 gennaio, nuova sfida Paola Perego vs Gerry Scotti ...

Paola Perego risponde al tweet di Rosita Celentano su Superbrain : Superbrain, Paola Perego replica a Rosita Celentano: “Le mucche non sono state maltrattate!” E’ bastata una semplice prova di pochi minuti, sostenuta nella terza puntata di Superbrain-Le supermenti, per scatenare un acceso botta e risposta a colpi di tweet tra Rosita Celentano e Paola Perego. Tutto è accaduto quando un allevatore, dopo aver studiato la pezzatura di 100 mucche, ha affrontato appunto la sua prova riconoscendo, ...

Superbrain – Le supermenti – Terza puntata del 25 gennaio 2019 – Con Paola Perego. : Questa sera, in prima serata su Raiuno, terzo appuntamento con la quarta edizione Superbrain – Le supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco in questa edizione c’è Francesco Paolantoni. Gli ascolti della prima puntata sono stati solo del 13,8% di share, calati al 12,8% la scorsa […] L'articolo Superbrain – Le supermenti – Terza puntata del 25 gennaio 2019 – Con Paola ...

Superbrain – Le supermenti – Terza puntata del 25 gennaio 2019 – Con Paola Perego. : Questa sera, in prima serata su Raiuno, terzo appuntamento con la quarta edizione Superbrain – Le supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco in questa edizione c’è Francesco Paolantoni. Gli ascolti della prima puntata sono stati solo del 13,8% di share, calati al 12,8% la scorsa […] L'articolo Superbrain – Le supermenti – Terza puntata del 25 gennaio 2019 – Con Paola ...

Paola Perego - terza puntata Superbrain : gli ospiti del 25 gennaio : Superbrain, le supermenti: Paola Perego pronta per la terza puntata. Chi sono gli ospiti E’ tutto pronto per l’attesissima terza puntata di Superbrain, con Paola Perego, che andrà in onda su Rai1 in prima serata, a partire dalle 21.25 circa, venerdì 25 gennaio 2019. E a pochi giorni dalla messa in onda del nuovo appuntamento con lo show dedicato alle menti geniali, scopriamo chi sono gli ospiti di Paola Perego. La giuria del terzo ...

Paola Perego e il ricordo di Fabrizio Frizzi : 'Andava celebrato quando era in vita' : Da poco è tornata in Tv con la conduzione del programma Superbrain, che va in onda su Rai 1 in prima serata il venerdì sera. Stiamo parlando di Paola Perego, che si è confidata al settimanale Vanity Fair e ha voluto ricordare anche l'amico e conduttore Fabrizio Frizzi, venuto a mancare lo scorso 26 marzo. Paola Perego su Fabrizio Frizzi: 'Persona molto educata' "Fabrizio era una persona molto educata, qualità che nel mondo dello spettacolo e ...