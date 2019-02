Capitano Ultimo in corsa per la presidenza del Sindacato dei carabinieri

ilgiornale

(Di sabato 2 febbraio 2019) Nasce oggi il Sim, il primoitaliano militare dedicato aiche sarà presieduto dal colonnello Sergio De Caprio, alias.Il ministo della Difesa, Elisabetta Trenta, come ricorda il Fatto Quotidiano, lo scorso 18 gennaio, ha firmato l'atto cui riconosce all'Arma deila possibilità di dar vita a un proprioche tuteli le condizioni di lavoro e di salute dei militari e che avrà voce in capitolo in sede di rinnovo dei contratti. E, così, stamattina, in un albergo di Roma, 250 militari dell'Arma deieleggeranno il primo presidente del loro primo."Essere proclamato presidente, se l"assemblea deciderà in questo senso, sarebbe un grandissimo onore per me", ha detto all"Adnkronos De Caprio. "Mi metto a disposizione, carabiniere tra i,con grande senso di responsabilità e prometto, in questa battaglia di ...