Browser per iPhone e iPad | quale usare

Browser Web OH permette una navigazione veloce e sicura con una sola mano : Browser Web OH è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente uno strumento che offre un'esperienza di navigazione veloce e intuitiva tramite l'utilizzo di una sola mano. L'app non richiede nessun plug-in e supporta più motori di ricerca, blocca gli annunci pubblicitari, consente la navigazione privata e include un convertitore PDF e di archivi Web e un download manager, inoltre il Browser non ha bisogno di permessi pericolosi non ...