Bologna, ondata di piena investe 6 Cc

: Sei carabinieri travolti dalla piena del Reno a Bologna. Salvati dall’elicottero Video - Corriere : Sei carabinieri travolti dalla piena del Reno a Bologna. Salvati dall’elicottero Video - infoitsalute : Maltempo Bologna, sei carabinieri travolti dall’ondata del fiume. Uno è l’«eroe» di Borgo Panigale - anna_annie12 : Maltempo, fiume Reno in piena: evacuate decine di persone a Borgo Panigale. Sei carabinieri travolti dall’ond… -

Sono ricoverati in ipotermia i sei carabinieri intervenuti a Castel Maggiore, nel Bolognese, per sgomberare la strada e le abitazioni nei pressi del fiume Reno. Il livello dell'acqua sembrava abbassarsi, ma a un tratto il fiume è tracimato presso Trebbo, inondando la strada e colpendo i carabinieri e le persone che stavano evacuando. Usato un elicottero per evacuare tutti. I militari sono ricoverati presso gli Ospedali di Bentivoglio e al Maggiore di. Nessuno di loro è grave.(Di sabato 2 febbraio 2019)