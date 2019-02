Maltempo - Autobrennero chiusa per neve 12 km di code. L allarme degli automobilisti 'Siamo fermi da questa notte' : BOLZANO - Caos neve in Alto Adige. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio ...

Autobrennero chiusa per neve in A.Adige : 8.53 L'autostrada A22 del Brennero in territorio altoatesino è chiusa in direzione nord tra i caselli di chiusa/Val Gardena e Vipiteno causa una serie di mezzi pesanti rimasti bloccati da ieri sera per una maxi nevicata. La coda per l'uscita obbligatoria a chiusa ha nel frattempo raggiunto i 2 chilometri. Strada statale 12 bloccata in entrambe le direzioni all'altezza di Mules,a sud di Vipiteno,per ora è raggiungibile solo dal Brennero o in ...

Maltempo - Autobrennero chiusa per neve : 12 km di code. L'allarme degli automobilisti : "Siamo fermi da questa notte" : Strade bloccate dai mezzi pesanti, automobili ferme al gelo da ore. Allarme pioggia in Toscana, in piena a Lucca il fiume Serchio ingrossato dalle intense piogge. Diramato il "codice arancio" per l'intera giornata. E a Roma chiusi gli accessi alle banchine del Tevere