Atletica | Tamberi quarto a Karlsruhe

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Gianmarco Tamberi è quarto a Karlsruhe - Giulia Pennella ottava nella finale dei 60 ostacoli : Il World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera ha fatto tappa a Karlsruhe (Germania) nella giornata di sabato 2 febbraio, secondo appuntamento per il circuito itinerante organizzato dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. Per l’Italia l’interesse era tutto su Gianmarco Tamberi, pronto per il suo debutto stagionale: Gimbo è tornato in pedana a cinque mesi dalla sua ultima gara, con la voglia di ritrovare la giusta confidenza ...

Atletica - buon esordio stagionale per Tamberi : l’azzurro chiude quarto il meeting di Karlsruhe : L’azzurro non va oltre i 2.26 nel meeting internazionale di Karlsruhe, ottenendo comunque buone sensazioni buon esordio stagionale per Gianmarco Tamberi, che chiude al quarto posto, con la misura di 2,26, la prova di alto al meeting internazionale di Karlsruhe (Germania). La gara del marchigiano scorre senza problemi nelle prime tre misure (2,13; 2,18; 2,22), tutte superate al primo tentativo. A quota 2,26, l’azzurro incontra le ...

Atletica – Il debutto di Tamberi : ”Karlsruhe per trovare sensazioni” : Sabato 2 febbraio, in Germania, debutta il primatista italiano dell’alto: tra gli avversari il campione europeo Przybylko, l’ucraino Protsenko, il cinese Wang Tocca a Gianmarco Tamberi. È il momento di Halfshave sabato 2 febbraio, alle 19.10, a Karlsruhe: esordio stagionale in Germania per il primatista italiano del salto in alto che inaugura il 2019 nella seconda tappa dello IAAF World Indoor Tour, il circuito dei principali ...

Atletica - Giambarco Tamberi prosegue la preparazione in Sud Africa - con risposte positive a livello fisico : Gianmarco Tamberi continua il suo avvicinamento in vista della stagione agonistica e, non ultimo, verso il grande sogno di Tokyo2020. L’atleta nato a Civitanova Marche sta svolgendo una preparazione particolare, sia per come la sta affrontando, sia per dove la sta effettuando. Il classe 1992, infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sta allenando a Potchefstroom, in Sud Africa, in uno scenario del tutto unico (dove si era già ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Voglio l’oro ai Mondiali - il 2019 sarà fondamentale verso le Olimpiadi” : Gianmarco Tamberi si prepara a una stagione di riscatto, il 2019 deve essere l’anno della rinascita per il marchigiano che ormai ha recuperato definitivamente dall’infortunio del 2016 come dimostrano i voli a 2.33, 2.31, 2.30 effettuati sul finire del 2018 dopo il quarto posto degli Europei. Halfshave partirà per il Sudafrica tra un paio di giorni, a Potchefstroom si allenerà fino al 17 gennaio e poi si lancerà verso un’annata ...