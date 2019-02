Spalletti che flop, sotto la sede nerazzurra arriva Conte

lanotiziasportiva

(Di venerdì 1 febbraio 2019)aveva detto che la soluzione per continuare la corsa in Coppa Italia e guadagnarsi altri due derby era una serata da Inter.Non è stato acntato Luciano, e adesso il suo futuro nerazzurro è davvero molto più complicato. Perché dopo 125 minuti di partita e i rigori incassa una nuova, gigantesca delusione, «tradito» dagli errori di Lautaro e Nainggolan.Il presidente Steven Zhang e l’a.d. Beppe Marotta nelle ultime settimane avevano sempre insistito su un concetto chiave della stagioneVogliamo vincere un trofeo per alzare l’asticella. Adesso rimane soltanto l’Europa League, che comincia a Vienna contro il Rapid il 14 febbraio, evede crollare un altro pezzo del suo castello.Ha un contratto che scade nel 2021 (rinnovato prima dell’inizio del campionato), ma il processo che subirà non sarà facile da digerire. Con il nome ­ e la presenza ­ di Antonio ...