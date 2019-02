Spalletti al muro, tradito dal suo pupillo Nainggolan

lanotiziasportiva

: Spalletti al muro. Delusione #Inter: fuori dalla #CoppaItalia ai rigori. Tradito dal Ninja e sotto tiro. Conte appa… - rosatoeu : Spalletti al muro. Delusione #Inter: fuori dalla #CoppaItalia ai rigori. Tradito dal Ninja e sotto tiro. Conte appa… - Zidanesimo1 : Gli interisti sono stati, da agosto a dicembre, a farneticare di Scudetto, coppa Italia e percorso netto in Champio… - CalcioNapoli24 : -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)aldal’allenatore nerazzurro è fuori da questa Coppa Italia folle ma emozionante.Dopo Juve e Napoli tocca all’Inter uscire, meritatamente come le altre due, anche se all’ultimo rigore e dopo 125’ minuti incredibili. Non poteva che essere così anche quest’ultimo quarto di finale.Sempre nel nome del centravanti: non c’è Piatek a San Siro con le sue prodezze, ma i due «9», Immobile e Icardi, protagonisti nei supplementari. La Lazio crede di aver chiuso il conto al 108’ con Immobile, Icardi la riprende al 125’ su rigore, poi dal dischetto Martinez enon hanno il sangue freddo e la precisione del capitano.Meglio la Lazio, l’Inter effettua una falsa partenzaLa Lazio ha cercato di vincere, aveva almeno un progetto. L’Inter no, ha solo replicato alle idee e alla migliore condizione dei rivali, s’è anche mangiata due occasioni ...