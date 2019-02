Skype Preview | apportati miglioramenti per le videochiamate su Android e iOS

Skype UWP si aggiorna : arriva la modalità compatta [Preview] : Microsoft sta in questi istanti rilasciando un nuovo aggiorna mento di Skype UWP numerato 14.38.134.0 per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al programma di anteprima. Novità Aggiunta la possibilità di cercare e inviare delle GIF tramite il pannello delle emoticon. Nella sezione “Aspetto” delle impostazioni, è stata introdotta un’opzione che consente di attivare la nuova modalità compatta per il menu hamburger. Implementata ...

La UWP di Skype si aggiorna alla versione 8.37.76.26 [Preview] : Microsoft ha rilasciato quest’oggi un nuovo aggiorna mento numerato 8.37.76.26 per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al programma Preview di Skype . Novità Durante una videochiamata, è adesso possibile condividere il contenuto di una sola applicazione a scelta anzichè registrare per forza tutto lo schermo. Link al download Skype (Gratis, Windows Store) ? Fonte

Skype per Windows 10 si aggiorna : nuovo pannello contatti [Preview] : Breve comunicato per segnalarvi su Windows 10 la disponibilità di nuovo aggiornamento di Skype per tutti coloro che hanno abilitato il programma Preview dell’app. Changelog nuovo pannello contatti: nel riquadro appare ora una sola scheda se si sceglie di non sincronizzare il dispositivo e due nel caso contrario. Aggiunta la funzionalità “Persone che potresti conoscere” che suggerisce all’utente una serie di nuove ...