wired

: Panasonic Lumix S1R: primo contatto con la mirrorless full frame più definita #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Panasonic Lumix S1R: primo contatto con la mirrorless full frame più definita #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Panasonic Lumix S1R: primo contatto con la mirrorless full frame più definita - arocco1992 : Lumix S: 3 nuovi obiettivi per le mirrorless full-frame Panasonic Panasonic ha accompagnato il lancio ufficiale d… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)Nella cornice di un tiepido fine gennaio a Barcellona,S1R è ufficiale insieme alla sorella minoreS1 e a tre nuove lenti a corredo come S Pro 50 mm f1.4, S Pro 70-200 mm f4 Ois. e S 24-105 mm f4 Macro Ois. Abbiamo avuto occasione di mettere mano in anteprima su quella che viene presentata come tutti gli effetti la fotocameracon la più alta risoluzione al mondo. Scopriamo da vicino tutte le novità a proposito di questa nuova coppia di fotocamere digitali con le nostre impressioni dopo iliniziale.La nuovaS1R monta a bordo un sensoreda 47,3 megapixel che la posiziona, a tutt’oggi, in vetta alle classifiche per risoluzione. È da 24,2 megapixel per S1. Le dimensioni sono di 36×24 mm (35,6×23,8 mm per S1), che consente di generare rumore assai ridotto anche ad alti valori Iso con ...