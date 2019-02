Milan | altri 20 000 euro di multa per cori di matrice territoriale

In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei : Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia dopo una partenza all'insegna della cautela. Sulla stessa scia rialzista si posiziona anche il FTSE MIB di Piazza Affari. L'...

Pd : appello per Zingaretti da Bussolati - Maran e altri 40 esponenti Milanesi (2) : (AdnKronos) - Fra gli altri firmatari compaiono i consiglieri comunali Angelica Vasile e Alice Arienta, i presidenti del Municipio 6 Santo Minniti e 1 Fabio Arrigoni, la vice presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi, l'assessore di Municipio 3 Massimo Scarinzi, i sindaci di Trezzano sul Naviglio F

Pd : appello per Zingaretti da Bussolati - Maran e altri 40 esponenti Milanesi : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Il consigliere regionale ed ex segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, l'assessore comunale Pierfrancesco Maran e altri 40 esponenti del Pd metropolitano milanese sono fra i firmatari di un appello per il sostegno al congresso nazionale del Pd a favore del go

Milan - Gattuso : 'Foto senza Higuain? Non volevo che infettasse gli altri col virus' : USARE LA VAR - 'Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo provato a scalare una montagna e dopo gli episodi li giudicate voi - ha proseguito Gattuso a Rai Sport - L'espulsione di Kessié ci sta,...

I fratelli Paquetà come Vieri - Seedorf - Donnarumma e tanti altri : Lucas al Milan e Matheus lo “segue” al Monza : I fratelli Paquetà approdano entrambi in Italia, uno al Milan e l’altro al Monza dell’ex presidente rossonero Berlusconi Lucas Paquetà al Milan e il fratello maggiore Matheus in prova al Monza è solo l’ultimo di una lunga serie di incroci che hanno visto approdare in Serie A, alle volte anche nella stessa squadra, due fratelli. Sponda Milan, e sempre nel ruolo di portiere, a disposizione di Gennaro Gattuso ci sono Gigi e ...

Giovanni Malagò a 360° : “Sulla Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia. Il sogno Milano-Cortina prosegue. Paltrinieri portabandiera a Tokyo? Perchè no…” : È un Giovanni Malagò a tutto campo quello che questa mattina è stato ospite ai microfoni di Radio1 nel corso della trasmissione “Radio Anch’io sport”. Il presidente del CONI ha toccato numerosi argomenti di grande importanza, incominciando dalla spinosa questione della Supercoppa italiana che si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita. “Sul caso della Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia da parte di tante ...

Botti : altri 5 feriti a Milano - bimbo colpito a un occhio : Tre bambini che questo pomeriggio hanno acceso un petardo inesploso, a Milano, sono rimasti coinvolti nello scoppio. Due di essi hanno riportato ferite non gravi, il terzo e' illeso. E' accaduto alle 17.40 in via Costantino Baroni 228, dove i tre, tutti di 10 anni, di origine nordafricana, hanno deciso di fare esplodere una 'cipolla'. Dei due feriti uno e' stato trasportato in codice verde l'altro in giallo per escoriazioni e ustioni ...

Milano. Altri milioni per la manutenzione delle strade : Prosegue l’impegno della Regione Lombardia affinché gli enti proprietari delle strade possano mettere in campo i necessari lavori di manutenzione.

Salvini tra gli ultras del Milan : "Io indagato tra altri indagati" - : Polemiche per l'abbraccio con uno dei capi della Curva Sud, che di recente ha patteggiato una pena per droga. "L'Ue con l'Italia - dice il vicepremier, alla festa patrocinata dal Comune di Milano - ...

Salvini tra gli ultras del Milan : “Io indagato tra altri indagati” : Salvini tra gli ultras del Milan: “Io indagato tra altri indagati” Polemiche per l'abbraccio con uno dei capi della Curva Sud, che di recente ha patteggiato una pena per droga. “Tra i tifosi - dice il vicepremier - ho sempre trovato gente positiva, l’Ue con l’Italia come l’Uefa col Milan: due pesi e due ...

Milan-CR7 - Mirabelli aggiunge altri dettagli : “Ecco cosa ci disse Ronaldo” : Ospite nello studio di QSVS, l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare della trattativa che avrebbe potuto portare Cristiano Ronaldo in rossonero. Il dirigente prima conferma la bozza della trattativa, poi riporta le parole del portoghese pronunciate ai tempi della proposta del Milan: “Mi è stato detto che c’erano le possibilità di prenderlo. Non ci siamo illusi: posso assicurare che se ci fosse ...

Meningite - a Milano serata di sensibilizzazione 'Gli altri siamo noi' : Milano, 28 nov. (AdnKronos Salute) - Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pericolosità della Meningite e sulla vaccinazione, unico strumento per prevenirla. È questo l'biettivo dell’evento "Gli altri siamo noi" che si terrà venerdì 30 novembre a Milano allo Spazio Gessi. L'appuntamento, realizza

Meningite - a Milano serata di sensibilizzazione 'Gli altri siamo noi' : Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla pericolosità della Meningite e sulla vaccinazione, unico strumento per prevenirla. È questo l'biettivo dell'evento "Gli altri siamo noi" che si terrà venerdì ...

Milano : forestazione e altri obiettivi - incontro su resilienza in Comune (2) : (AdnKronos) - L’incontro intende presentare il lavoro svolto fin qui e rilanciare l’impegno del Comune di Milano e del network di resilienza, che si concretizza e rafforzerà con l’elaborazione di una strategia capillare declinata su sei tematiche: la gestione delle acque in città, l’abitare, le infr