Kurt Cobain | la figlia racconta di aver saputo della morte del padre solo alcuni anni dopo

Blastingnews

: @giucruciani Ricordo quella foto con dedica di Alda Merini, che fine ha fatto? Hai poi letto il libro su Kurt Cobain? - stelladanzante_ : @giucruciani Ricordo quella foto con dedica di Alda Merini, che fine ha fatto? Hai poi letto il libro su Kurt Cobain? - Ivohd1 : La figlia di Kurt Cobain racconta come ha scoperto della morte di suo padre - radioalcamo : La figlia di Kurt Cobain racconta come ha scoperto della morte di suo padre -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Frances Beandi, storico frontman dei Nirvana e simbolomusica grunge, ospite del programma What's The Tee? di RuPaul che viene registrato in podcast, ha parlato di come è venuta a saperedi suo, suicidatosi nel 1994.L'intervista Grazie al magazine Alternative Nation che ha riportato per iscritto le paroledi, veniamo a sapere che Frances, nata nel 1992 dalla relazione trae Courtney Love, non seppe nulladelfino all'età di cinque. Queste le sue parole: "Non mi è stato detto che miosi è suicidato fino all'età di cinquee così mia madre mi ha mandato in terapia in via preventiva un anno prima di dirmelo, così che fosse facile arrivare a quella conversazione".E parlando sempre del come ha appreso la notizia ha aggiunto: “È dura. Stranamente ho scoperto che da adulta sono una ...