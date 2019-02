Iscrizioni scolastiche | continua la stagione d’oro dei licei nonostante i dati

huffingtonpost

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Tutti scienziati, letterati o umanisti destinati all'università. Sempre meno persone disposte a immaginarsi a fare il tecnico, l'artigiano o in generale a puntare ai saperi più pratici. Questo sembra essere il modello a cui puntano i nostri 14enni e le loro famiglie. La fotografia proviene direttamente dal ministero dell'Istruzione, che ha rilasciato le prime proiezioni sulleall'anno scolastico 2019/2020 (che chiudevano il 31 gennaio).Il liceo, specie se di natura scientifica: è lui il grande protagonista di questa fase storica per il mondo della scuola. Per il sesto ciclo consecutivo l'istruzione liceale attira oltre la metà degli studenti che dovranno iniziare le superiori (55,4%) con un trend in costante crescita (dodici mesi fa furono il 55,3%). Al contrario,la flessione degli indirizzi professionali: domande scese al 13,6% (-0,4% ...