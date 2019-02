Il vino rosso farebbe venire l' emicrania | e l' hangover non c' entra niente

Marte : la Georgia progetta di produrre vino sul Pianeta Rosso : vino Rosso su Pianeta Rosso . Toni accesi per il futuro di Marte , con filari di vite nelle valli e nettare degli dei a rincuorare i viandanti dello Spazio. Dall’alto dei suoi 8000 anni di tradizione vinicola, la Georgia , che in base alle recenti scoperte archeologiche produceva vino su larga scala già nel Neolitico, progetta di proiettare la coltivazione dei grappoli su terreni marziani. I vigneti – riporta Global Science – ...

LeBron James : «Non mi faccio mai mancare - per cena - un bicchiere di vino rosso» : Una vasta letteratura celebra le virtù del vino. Dalle elegie di Orazio per i vini di Falerno e Veio ai benefici del resvetrolo fanno due millenni. Fra i grandi estimatori del vino c’è uno dei più grandi fenomeni dello sport contemporaneo: LeBron James. La passione di LeBron – recentemente consacratosi il quinto migliore realizzatore della storia della Nba – per il vino è stata rivelata ampiamente lo scorso anno in ...