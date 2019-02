I due consiglieri comunali africani eletti nel Brindisino per rappresentare gli immigrati

Carige - lasciano due consiglieri e la Bce entra in scena : l giorno dopo la clamorosa bocciatura dell'aumento di capitale da 400 milioni, Carige riparte da un consiglio di amministrazione straordinario. E non conta che sia domenica, antivigilia di Natale e ...

Papa Francesco ha rimosso dai suoi consiglieri stretti due cardinali coinvolti in casi di molestie sessuali : Il Vaticano ha annunciato che a ottobre Papa Francesco aveva rimosso dal suo circolo di nove consiglieri stretti, conosciuto come C-9, due membri accusati di essere stati coinvolti in passato nei casi di molestie di bambini. Si tratta del cileno