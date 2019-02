Donna uccisa nel bresciano | arrestato marito in Tunisia

Orrore in India - Donna uccisa con i suoi 4 figli per stregoneria : Sospettavano che quella donna con cui avevano avuto a che fare fosse una strega e per questo l'hanno massacrata e uccisa senza pietà insieme ai suoi 4 innocenti figli. La terribile storia arriva da un ...

Orrore in India - Donna uccisa a colpi di vanga con i suoi 4 bambini : “Era una strega” : Sei uomini sono stati arrestati in un villaggio di campagna dello stato dell'Odisha, in India, per avere massacrato a colpi di vanga una donna e i suoi quattro figli. Cinque degli accusati appartengono alla stessa famiglia: erano convinti che la donna avesse lanciato un maleficio nei loro confronti.Continua a leggere

Donna incinta di tre mesi viene uccisa a coltellate per rubarle la macchina : incinta di tre mesi, è stata uccisa con diverse coltellate allo stomaco da un uomo che le ha rubato l'automobile. E con lei, drammaticamente, è morto anche il piccolo che portava in grembo. Inutile, ...

Stefania Crotti - l’autopsia sul corpo della Donna uccisa dall’ex amante del marito : “Forse è stata arsa viva” : Le prime indiscrezioni sull’autopsia eseguita sul corpo di Stefania Crotti confermano al presenza di quattro fori sul cranio della donna uccisa e poi data alle fiamme a Gorlago, nella Bergamasca, da Chiara Alessandri, l’ex amante del marito. Fori che, secondo chi indaga, sarebbero frutto di quattro colpi con un oggetto appuntito compatibile con il martello trovato sotto il cadavere carbonizzato trovato venerdì scorso ad Erbusco nel ...

Donna uccisa a Oristano - forse vendetta : ANSA, - Oristano, 25 GEN - Brigitte Louise Pazdernik, la Donna di 76 anni scomparsa da Narbolia , Oristano, lo scorso 10 ottobre e ritrovata morta tre giorni dopo sul litorale Oristenese, sarebbe ...

Orrore nella Valle Po - Donna uccisa in paesino con roncola : Orrore nella tranquilla Barge, piccolo centro della provincia di Cuneo alle porte della Valle Po. Una pensionata di 70 anni, Anna Piccato, e' stata trovata morta in una pozza di sangue nei giardinetti accanto alla chiesa di San Rocco. Per identificarla ci sono volute diverse ore, il volto irriconoscibile per le ferite inferte con una roncola o, forse, un'ascia. I carabinieri indagano per omicidio, il paese sconvolto da tanta violenza nei ...

Calabria - Donna travolta e uccisa da un'auto : È di pochi minuti fa la notizia dell'ennesima vittima avvenuta sulla Statale 106 situata in Calabria, precisamente nella provincia di Cosenza. A diramare la notizia è stata l’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. Dalle prime notizie che ci giungono sembrerebbe che la vittima fosse una persona di nazionalità straniera. Il tratto di strada risulta al momento essere chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di ...

Donna uccisa dal fratello nell’Imperiese : l’ha colpita con un’accetta : Donna uccisa dal fratello nell’Imperiese: l’ha colpita con un’accetta La vittima 71enne e il fratello, suo presunto assassino 62enne, vivevano insieme ad Arma di Taggia. L’uomo è stato fermato dai carabinieri. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due Parole chiave: ...

