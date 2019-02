Crisi | lo spread schizza a 260 Ma Conte | «Sarà un anno bellissimo»

L’allarme di Bankitalia : «Italiani più poveri con lo spread» La Crisi in 8 punti : Ingenti vendite di titoli di Stato da parte dei fondi esteri. Salgono i mutui e il costo per il debito pubblico. Moody’s: rischi in aumento

Spread - Pil - mutui e risparmi : le 8 frasi di Bankitalia che fotografano la Crisi : Il calo dei titoli di Stato «ha determinato una riduzione del valore della ricchezza finanziaria delle famiglie» del 2% (85 miliardi) nei primi sei mesi 2018. Con 100 punti di Spread rischio di aumento di 30 punti base per i tassi dei mutui. Le preoccupazioni della Banca d’Italia per le politiche di bilancio italiane: le punto per punto le valutazioni del Rapporto sulla stabilità finanziaria.

Spread - Pil - mutui e risparmi : le 6 frasi di Bankitalia che fotografano la Crisi : Il calo dei titoli di Stato «ha determinato una riduzione del valore della ricchezza finanziaria delle famiglie» del 2% (85 miliardi) nei primi sei mesi 2018. Con 100 punti di Spread rischio di aumento di 30 punti base per i tassi dei mutui. Le preoccupazioni della Banca d’Italia per le politiche di bilancio italiane: le punto per punto le valutazioni del Rapporto sulla stabilità finanziaria.