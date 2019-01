Sea Watch | mai più minori trattenuti a bordo

I porti sono aperti - la SeaWatch attracca a Catania : C’è chi teme che il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro possa sollevare accuse contro la nave e il suo equipaggio. Sarà l’ultimo atto della guerra alle ong? Leggi

Renzi al governo - "fermatevi". E Osho - "ma che stai sulla #Seawatch?" : 'Brutte brutte notizie dall'economia italiana, era dal 2013 che non andavamo così male. Meno 0,2% il Pil questo trimestre e sopratutto recessione. Cioé due trimestri di fila col segno negativo. Naturalmente - afferma Matteo ...

Le immagini dello sbarco dei migranti dalla Sea Watch 3 : Sono sbarcati nel porto di Catania i migranti che erano stati soccorsi nel Mediterraneo il 19 gennaio dalla nave Sea Watch 3. Uno dopo l'altro le 47 persone sono scese dalla passerella dell'imbarcazione e sono state prese in affidamento dalle autorità portuali tra gli applausi delle persone che li a

Gino Strada : "L'odissea della Sea Watch è finita - ma ne comincerà un'altra. Resistete a queste infamie e alla politica fascista" : La Sea Watch ha attraccato a Catania e a esultare per lo sbarco dopo 13 giorni in mare non sono solo i migranti. Gino Strada, in un'intervista rilasciata all'AdnKronos, ha commentato la vicenda dei 47 a bordo della nave, tirando un sospiro di sollievo, ma sicuro che la partita non sia ancora finita. "Era ora. Sono contento che l'Odissea di questi poveracci sia finita, ora comincerà l'odissea per tanti altri. Ma questo non toglie ...

Sea Watch - i 47 arrivati nelle strutture : 15.56 Sono arrivati nell'hotspot di Messina i 32 migranti maggiorenni della Sea Watch sbarcati al porto di Catania. Resteranno nella struttura, dove sono stati trasferiti con un autobus, in attesa di conoscere le loro destinazioni nei Paesi europei che si sono detti disponibili ad accoglierli. I 15 minorenni non accompagnati sono già tutti in un centro di accoglienza a Catania.

PD : "Tria venga subito in aula. Sea Watch arma di distrazione di massa". FI : "Staccare la spina" : Italia in recessione tecnica. Ma cosa significa? Si parla di recessione tecnica quando il Pil cala per due trimestri consecutivi facendo registrare un dato negativo sul trimestre precedente. La crescita in negativo per due trimestri di fila significa appunto recessione tecnica. Come spiega l’Istat, nel quarto trimestre 2018 il Pil ha fatto registrare una flessione dello 0,2%, per il secondo calo consecutivo dopo il -0,1% registrato nel ...

Catania : la Sea Watch attracca nel porto - VIDEO : Stanno scendendo in porto i 47 migranti che erano a bordo della nave Sea Watch, salvati il 18 gennaio nel canale di Sicilia. Sono i minorenni i primi a scendere dalle scalette della nave. 14 ragazzini ...

Sbarco dei 47 migranti Sea Watch a Catania : 'Calvario finito' - Sky TG24 - : Abbracci e strette di mano per i 47 passeggeri dell'Ong tedesca, battente bandiera olandese, all'attracco al porto. Al momento nessun sequestro dell'imbarcazione ma il comandante e i membri saranno ...

Finisce nel porto di Catania l’ennesimo stallo su Sea Watch : Si è conclusa nella mattinata del 31 gennaio la vicenda dello stallo su Sea Watch 3, che ha atteso 12 giorni per poter attraccare in un porto italiano e far sbarcare i 47 migranti a bordo che erano stati soccorsi il 19 gennaio scorso. Lo sbarco è avvenuto a Catania: nella serata di mercoledì 30 gennaio era stato infatti chiesto alla nave di dirigersi verso il porto della città con la scorta della Guardia costiera. Ma la partenza era stata ...

Affondo della Meloni : "Parlamentari su Sea Watch ma non ai funerali di Pamela" : Guorgia Meloni continua ad attaccare sul fronte migranti e in particolare sul caso Sea Watch. La leader di Fratelli d'Italia ieri aveva parlato della necessità di convocare l'ambasciatore olandese e ...

Sbarcati a Catania i 47 migranti sulla Sea Watch : Catania, 31 gen., askanews, - Sono Sbarcati dalla nave Sea Watch 3, ormeggiata al porto di Catania, i 47 migranti salvati nel Canale di Sicilia. La macchina dei soccorsi allestita sul molo ha ...

I 47 migranti sulla Sea-Watch sono sbarcati a Catania : Come lo spiego a mio figlio? pic.twitter.com/F5Bj7piCcS " s prestigiacomo , @stefprest, January 30, 2019 Autore Giuseppe Ballerini Categoria Cronaca

Sea Watch - migranti sbarcati a Catania. Equipaggio interrogato : Sea Watch, migranti sbarcati a Catania. Equipaggio interrogato Abbracci e strette di mano per i 47 passeggeri dell’Ong tedesca, battente bandiera olandese, all'attracco al porto. Al momento nessun sequestro dell’imbarcazione ma il comandante e i membri saranno sentiti dalla Procura Parole chiave: ...

Sea Watch - Marzio Breda svela : "Le ragioni del silenzio di Sergio Mattarella" : "La sua linea è per natura umanitaria, quello che non ha voluto fare è stato di farsi mettere in mezzo dal governo". Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, svela un retroscena su Sergio Mattarella: "Quando ci fu il primo blocco di Matteo