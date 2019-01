optimaitalia

: Problemi microfono #OnePlus 6 e 6T, tutti i dettagli sulla questione - OptiMagazine : Problemi microfono #OnePlus 6 e 6T, tutti i dettagli sulla questione - apavo75 : RT @ConteZero76: Sì che dovevano essere problemi tecnici seri: il microfono 'saltava' impedendo di sentire cosa dicevano tutti i grillini c… - protag10 : RT @ConteZero76: Sì che dovevano essere problemi tecnici seri: il microfono 'saltava' impedendo di sentire cosa dicevano tutti i grillini c… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Potreste avere sperimentato, o star sperimentando,aldei vostri6 e 6T: il quantitativo di segnalazioni nei vari forum di settore è cresciuto in maniera esponenziale nell'ultimo periodo, facendo pensare ad un guasto piuttosto generalizzato (non vogliamo fare di tutta l'erba un fascio, ma nemmeno far passare il messaggio che siano pochi gli esemplari colpiti dall'anomalia). Il malfunzionamento interviene nel corso delle chiamate e delle registrazioni audio effettuate da applicazioni terze, come nel caso di WhatsApp, Facebook Messenger e Snapchat (giusto per farvi qualche esempio dei casi più lampanti, probabilmente per la popolarità di questi servizi).Vogliamo comunque rassicurarvi su una cosa: il disturbo dovrebbe essere di natura software, e pertanto risolvibile con un aggiornamento incrementale, che speriamo, a questo punto, non tardi ad arrivare (per ...