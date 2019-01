DiRT Rally 2 0 | verso la simulazione!

DiRT Rally 2.0 è pronto a farvi innamorare delle derapate : Meno di un mese e poi i fan di Dirt Rally potranno mettere le mani sul nuovpo capitolo di una delle saghe motoristiche più amate di sempre. Il 26 febbraio, infatti, arriverà finalmente Dirt Rally 2.0 ,...

DiRT Rally 2.0 : I Requisiti PC Ufficiali : Codemasters svela ufficialmente i Requisiti PC per DIRT RALLY 2.0, pubblicati tramite la pagina Steam del gioco. Scopriamo insieme le specifiche tecniche minime e consigliate per giocare su PC. DIRT RALLY 2.0: I Requisiti PC Oltre a tutti i tradizionali contenuti di RALLY presenti nelle modalità carriera e historic RALLY, DIRT RALLY 2.0 includerà otto piste della FIA World RALLYcross Championship 2018 e nuove location per la ...

DiRT Rally 2.0 : LA FIA WORLD RALLYCROSS CHAMPIONSHIP in un Trailer : Codemasters ha oggi rivelato l’ultimo Trailer di DiRT RALLY 2.0. Il nuovo video, ‘WORLD RX In Motion’, punta i riflettori sul ritmo, sull’intensità e sull’emozione di giocare attraverso gli eventi della FIA WORLD RALLYcross CHAMPIONSHIP. Nuovo Trailer per DiRT RALLY 2.0 Oltre a tutti i tradizionali contenuti di RALLY presenti nelle modalità carriera e historic RALLY, DiRT RALLY 2.0 ...

I tracciati di DiRT Rally 2.0 avranno 150 diversi livelli di degrado : Codemasters ha da sempre inserito marcati elementi di realismo nei suoi titoli (basti pensare ai primi Operation Flashpoint) e sembra che con le cose non cambieranno col nuovo DiRT Rally 2.0, a tal proposito il Chief Game Designer Ross Gowing ha parlato del degrado dei tracciati durante un recente livestream.Come riporta Gamingbolt, il gioco prevederà ben 150 livelli diversi di degradazione del manto stradale dei vari tracciati, la cosa ...

Ecco i dettagli della modalità carriera di DiRT Rally 2.0 : Già da qualche tempo eravamo a conoscenza della presenza di una modalità carriera in DiRT Rally 2.0, tuttavia Codemasters ha deciso fino ad ora di tenere nascosti tutti i dettagli. Solo ora gli sviluppatori hanno deciso di condividere qualche dettaglio con i fan.Come riporta Gamingbolt, il Chief Game Designer di Codemasters Ross Gowing ha spiegato come sarà strutturata la nuova modalità carriera, a quanto sembra sarà molto simile a quella ...

DiRT Rally 2.0 : Il nuovo Gameplay Trailer mostra le auto classiche : Codemasters ha pubblicato un nuovissimo Trailer di DiRT RALLY 2.0. Il nuovo video, ‘RALLY Through the Ages’, mostra alcuni dei più iconici veicoli da RALLY della storia. nuovo Gameplay Trailer per DiRT RALLY 2.0 L’Alpine Renault A110 1600 S che gareggia in Nuova Zelanda rappresenta il meglio del 1960, mentre la Ford Escort Mk II è al centro dell’attenzione in Australia per mostrare tutto ciò ...

DiRT Rally 2.0 : il nuovo video diario di sviluppo parla dei miglioramenti apportati al gioco : Codemasters ha oggi pubblicato un nuovo video "Dev Insight" di DiRT Rally 2.0, focalizzato sui miglioramenti apportati al gioco sin dal lancio di DiRT Rally. Nel nuovo trailer il Chief Games Designer, Ross Gowing, e il Rally Consultant, Jon Armstrong, parlano dei miglioramenti apportati alle auto, alle location e al modo in cui i nuovi modelli di pneumatici interagiscono con le superfici stradali. Codemasters ha inoltre annunciato la Steelbook ...