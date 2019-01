DARKSIDERS WARMASTERED EDITION arriva su Nintendo Switch

gamerbrain

: Darksiders Warmastered Edition: annunciata la data d’uscita su Nintendo Switch - SerialGamerITA : Darksiders Warmastered Edition: annunciata la data d’uscita su Nintendo Switch - Gamesurf : Sorpresa: @THQNordic pubblica un video dedicato alla versione #NintendoSwitch di #DarksidersWarmastered! - MelhoresMDJogos : RT @voxeloficial: Darksiders: Warmastered Edition é confirmado para Switch! -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) L’Apocalisse arriverà suil 2 aprile 2019. La distruzione è pronta a tornare sulla terra! WAR, il conteso e devastato eroe di, avvierà l’Apocalisse suil prossimo 2 aprile.L’Apocalissesuconè già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il 2 aprile 2019 sarà disponibile in versione fisica e digitale anche su.Ingannato dalle forze del male per provocare prematuramente la fine del mondo, War – il primo Cavaliere dell’Apocalisse – è accusato di aver violato la sacra legge incitando una guerra tra Paradiso e Inferno. Nel massacro avvenuto successivamente, le forze demoniache hanno sconfitto le schiere celesti e rivendicato la ...