Belen nuova conduttrice di Temptation Island Vip e non solo

Belen Rodriguez potrebbe essere la nuova conduttrice di Temptation Island Vip : Belen Rodriguez torna ad essere al centro di alcune notizie di gossip. Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare del suo presunto passaggio da Mediaset alla Rai. L’ex di Stefano De Martino, infatti, avrebbe il desiderio di avere una prima serata tutta sua. Una possibilità che potrebbe avverarsi molto presto, visto che forse sarà proprio lei a sostituire Simona Ventura a Temptation Island Vip. Temptation Island Vip, Belen potrebbe ...

Belen Rodriguez sarà la nuova conduttrice di Colorado insieme a… : Belen Rodriguez presenterà la nuova edizione di Colorado: la showgirl argentina alla conduzione insieme a Paolo Ruffini Il 2019 per Belen Rodriguez si apre in grande stile con la conduzione di un programma in... L'articolo Belen Rodriguez sarà la nuova conduttrice di Colorado insieme a… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez sbarca a Colorado : sarà la nuova conduttrice : Belen Rodriguez presenterà la nuova edizione di Colorado: la showgirl argentina alla conduzione insieme a Paolo Ruffini Belen Rodriguez pare sia riuscita ad ottenere – finalmente – la conduzione di un programma in prima serata. Mediaset, stando a quanto riportato da Tvblog.it, l’avrebbe scelta per la nuova edizione di Colorado. A presentare il programma comico insieme […] L'articolo Belen Rodriguez sbarca a Colorado: sarà ...

Fabrizio Corona nella sua nuova biografia ‘Non mi avete fatto niente’ : “Amo ancora Belen”. Leggi per saperne di più : Fabrizio Corona è pronto a raccontarsi senza filtri nella sua nuova biografia “Non mi avete fatto niente”, in uscita il 22 gennaio. Dal periodo trascorso in carcere alle donne della sue vita, l’ex re... L'articolo Fabrizio Corona nella sua nuova biografia ‘Non mi avete fatto niente’: “Amo ancora Belen”. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Il Gossip impazza per Belen - in arrivo la nuova storia d’amore? (VIDEO) : L'articolo Il Gossip impazza per Belen, in arrivo la nuova storia d’amore? (VIDEO) proviene da BlogItalia.News.

Belen avvinghiata a Giancarlo Picariello - l’imprenditore annuncia : “è la mia nuova fidanzata” : Belen Rodriguez e Giancarlo Picariello stanno insieme? Dopo l’avvicinamento dell’argentina a Lavezzi, l’annuncio dell’imprenditore italiano spiazza Belen Rodriguez, in vacanza tra l’Argentina e l’Uruguay, fa sempre più parlare di sé per i presunti flirt affibbiatile. Dopo lo scoop che avrebbe voluto la showgirl ‘molto vicina’ a Ezequiel Lavezzi, ora spunta un altro uomo accanto a lei. ...

Belen - affetto con Giancarlo. L’imprenditore : “Mia nuova fidanzata” : Belen, affetto con Giancarlo. L’imprenditore napoletano in Sud America con la modella: “Mia nuova fidanzata”. Il gossip attorno alla Rodriguez non dorme mai Anche oltreoceano il gossip non abbandona Belen Rodriguez. La modella che sta passando delle vacanze tra l’Argentina e l’Uruguay, pochi giorni fa è finita al centro della cronaca rosa. I sussurri hanno […] L'articolo Belen, affetto con Giancarlo. ...

Belen - affetto con Giancarlo. L'imprenditore : 'Mia nuova fidanzata' : La modella che sta passando delle vacanze tra l'Argentina e l'Uruguay, pochi giorni fa è finita al centro della cronaca rosa. I sussurri hanno […]

Belen Rodriguez - la nuova fiamma è il bomber ex Serie A Lavezzi? LE FOTO : Secondo il settimanale 'Chi' ci sarebbe del tenero tra la showgirl argentina e il connazionale, ex giocatore del Napoli, dal 2016 all'Hebei China Fortune. Amici da tempo, entrambi single e in vacanza ...

Belen Rodriguez - “la showgirl ha una nuova storia con il bomber “il Pocho” Lavezzi? : Belen Rodriguez si trova in vacanza in Uruguay con un gruppo di amiche e amici. E, come sempre, la bella argentina non lesina foto e pose ammiccanti. A lanciare l’indiscrezione gossipara è il settimanale Chi: la showgirl, che doveva rientrare prima della Befana a Milano, non si è fatta viva. Il motivo? Un flirt con il bomber Ezequiel “il Pocho” Lavezzi. Sembra che i due fossero amici da tempo ma che solo adesso, entrambi ...

Belen Rodriguez vede la nuova fiamma dell'ex marito - Chi : 'Incontri pericolosi' : Belen Rodriguez, ex moglie del ballerino Stefano De Martino, ha 'beccato' in un negozio di abbigliamento Chiara Scelsi, nuova fiamma del suo ex. L'incontro è stato, almeno apparentemente, fortuito e il momento è stato immortalato dalle telecamere del settimanale Chi, che ha voluto definire la situazione così: "Incontri pericolosi". La Rodriguez e l'incontro con Chiara Scelsi, fidanzata di Stefano De Martino, in un negozio di Milano Belen ...

Belen Rodriguez incrocia Chiara Scelsi - la nuova 'amica speciale' di Stefano De Martino : Com'è piccola Milano: questo viene da dire dopo aver letto l'articolo che "Chi" ha dedicato a Belen Rodriguez e Stefano De Martino giovedì 3 gennaio. Il settimanale di gossip ha pubblicato alcune foto scattate dai paparazzi qualche giorno fa alla conduttrice argentina che, mentre faceva shopping in un negozio del capoluogo lombardo, si è imbattuta per caso in quella che tutti considerano la nuova fiamma del suo ex marito: Chiara Scelsi. Secondo ...

Belen incrocia la nuova fiamma di Stefano De Martino : Chiara Scelsi sorpresa a fare shopping nello stesso negozio della Rodriguez [FOTO] : Belen Rodriguez e Chiara Scelsi nello stesso negozio per fare shopping: la nuova fiamma di Stefano De Martino e l’ex moglie del ballerino s’incrociano per caso Il mondo è piccolo, si sa e pare essere così anche per Belen Rodriguez e la nuova presunta fiamma di Stefano De Martino. Chiara Scelsi, modella 21enne appioppata al ballerino napoletano nello scorso numero della rivista ‘Chi’ (LEGGI QUI), è stata sorpresa a ...