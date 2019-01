ilfattoquotidiano

: Vaticano, ex suora denuncia: “Violentata nel confessionale dal sacerdote Geissler”. Si… - TutteLeNotizie : Vaticano, ex suora denuncia: “Violentata nel confessionale dal sacerdote Geissler”. Si… - giuliabottini : Vaticano, lascia un altro consacrato: accuse di molestie su suora - indepmecanic : RT @adeoli1011: Le denunce di molestie verso questo prete da parte di una suora sono state fatte già nel 2014, e solo ora, travolto dallo s… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) “Ero una giovanee sono stata abusata da un prete della Dottrina della Fede. Mi ha scioccata che i miei superiori non abbiano fatto nulla”. Laarriva da Doris Wagner, 35 anni, e apre un caso indopo che solo poche settimane fa era stato organizzato un summit sugli abusi interni. Secondo quanto raccontato dalla donna, ex religiosa tedesca che ora si batte per la parità di genere all’interno della Chiesa, ilHermann Geissler nel 2009 l’avrebbe violentata e manipolata nel segreto. Un’accusa che ha portato alle “dimissioni spontanee” del prete, capo ufficio alla Congregazione per la Dottrina della Fede.Geissler, austriaco oggi 53enne, una volta appresa la versione della Wagner, ha subito negato le accuse, chiedendo che il processo canonico in cui è coinvolto prosegua. Il prete si è anche riservato ...