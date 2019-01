Milan | tutti i numeri di Piatek | in Europa lo battono solo in tre E ha segnato coi primi

Calcio femminile - Serie A : Milan-Sassuolo 5-2 nel posticipo. Tutti i risultati della 14giornata : In diretta da Vinovo a partire dalle 12:30 su Sky Sport Serie A. I risultati della 14iornata ChievoVerona Valpo-Florentia 5-0 Orobica-Juventus 0-5 Atalanta Mozzanica-Tavagnacco 2-2 Roma-Hellas Verona ...

Donnarumma frena il Napoli - Piatek prova a svegliare il Milan dal torpore di Calhanoglu : un pareggio che scontenta tutti : Milan e Napoli si dividono un punto che non serve a nessuna delle due. Donnarumma ferma Milik e compagni, rossoneri sterili in attacco, la scossa la dà il nuovo arrivo Piatek che però non riesce a sbloccare lo 0-0 Big match a chiudere il saturday night della 21ª giornata di Serie A: Milan e Napoli di scena al Meazza. Spettacolo ad intermittenza, difese che hanno la meglio sugli attacchi e portieri che si fanno sempre trovare pronti: manca ...

Milan-Napoli - un video con Romagnoli per dire no al razzismo : 'Rispetto per tutti - sempre' : Un video per dire no al razzismo, con protagonista il capitano Alessio Romagnoli . È questa l'iniziativa lanciata dal Milan in occasione della partita che i rossoneri giocheranno sabato 26 gennaio a ...

Genoa - Prandelli e la sfida con il Milan alle 15 : 'Una sconfitta per tutti' : Il mercato può attendere. Cesare Prandelli, in vista della partita di lunedì contro il Milan, cerca di trasmettere ai giocatori del suo Genoa un solo messaggio: massima concentrazione. Ma non sarà ...

Calciomercato Milan : tutti gli aggiornamenti su Piatek : Calciomercato Milan: tutti gli aggiornamenti su Piatek Il Milan va a passo spedito per poter concretizzare il prima possibile l’arrivo di Krzysztof Piatek. Ieri c’è stato il super incontro fra la dirigenza rossoblu, quella rossonera e l’agente dell’attaccante polacco. Le due parti avrebbero trovato quasi tutti gli accordi per poter chiudere la trattativa e i prossimi giorni saranno quelli decisivi per ...

Milan - lady Musacchio ha stregato tutti : ecco chi è Irene Gonzalez Toboso : Mateo Musacchio è un difensore argentino, classe 1990, arrivato al Milan nell'estate del 2017 dal Villarreal. Il ragazzo, nativo di Rosario, paese natale del fenomeno del calcio mondiale Lionel Messi ...

La festa di addio di Higuain al Milan : il Pipita saluta tutti i compagni : Una serata per salutare tutti i compagni di squadra : così Higuain si è voluto congedare dal Milan , o per lo meno così ha inteso congedarsi da chi ha faticato assieme a lui sul campo in questi suoi ...

Cosa fare a Milano dal 18 al 20 gennaio : tutti gli eventi : ... la Sagra del risotto a Legnano, tra diverse specialità tipiche lombarde , tutto il week-end, ; Titanic VR Experience al Museo della Scienza e della Tecnologia, per scoprire grazie alla realtà ...

Albo d’oro Supercoppa Italiana calcio : tutti i vincitori. Chi andrà in testa tra Juventus e Milan? : A Jeddah (Arabia Saudita) si è disputata la Supercoppa Italiana 2018 di calcio, Juventus e Milan si sono fronteggiate a viso aperto per la conquista del primo trofeo stagionale. Questa competizione, fondata nel 1988, era stata vinta per sette volta sia dai bianconeri che dai rossoneri che dunque oggi si sono fronteggiate per balzare in solitaria al comando dell’Albo d’oro. Di seguito l’Albo d’oro della Supercoppa Italiana ...

Supercoppa Italiana - Higuain scontento? In casa Milan sorridono tutti : il Pipita 'falcia' Gattuso durante il torello [VIDEO] : In vista della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in casa Milan c'è un clima sereno e disteso: Higuain scherza con Gattuso e lo 'falcia' durante il torello, fra le risate di tutti Negli ...

LIVE Volley - Superlega oggi in DIRETTA : show Milano-Modena - tutti i risultati in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 17^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile: cronaca, risultati e aggiornamenti in tempo reale delle cinque partite in programma in questo ricco pomeriggio di pallavolo. Ieri Perugia ha sconfitto Civitanova nel big-match e si è ripresa la testa della classifica con un punto di vantaggio su Trento che ha subito l’occasione per operare il controsorpasso, i ...

Milano. Grande sforzo di riqualificazione di tutti i quartieri della città : Un PTO rinnovato nel merito e nel metodo, con scenari più realistici e finanziariamente sostenibili indicati anno per anno, la