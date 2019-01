La Fiorentina vola in semifinale

Fiorentina-Roma 7-1 - Coppa Italia : i viola strapazzano i giallorossi e volano in semifinale : La Fiorentina ha demolito la Roma con un sonoro 7-1 nel quarto di finale della Coppa Italia 2019, i viola hanno dominato in lungo e in largo la partita allo Stadio Artemio Franchi qualificandosi così per la semifinale che giocheranno contro la vincente di Atalanta-Juventus (match in programma questa sera). I padroni di casa sono semplicemente stati superlativi, perfetti in ogni frangente dell’incontro che hanno controllato con disinvoltura ...