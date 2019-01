Gennaio più freddo da 30 anni su montagne nord

Più sicuro Honor 9 : patch B379 di Gennaio per STF-L09 : Dopo avervi segnalato il recente aggiornamento di Honor 10, eccoci qui oggi a parlare di Honor 9, che ha a propria volta ricevuto un nuovo upgrade, contraddistinto dalla versione 'STF-L09 8.0.0.379 (C432)'. La sigla ci fornisce qualche dettaglio importante sul modello cui il pacchetto si rivolge, che corrisponde al no brand Italia (C432), ragion per cui potreste aver ricevuto o ricevere nelle prossime ore la notifica OTA di avvenuta ...

USA - consumatori più scettici a Gennaio : Peggiora la fiducia dei consumatori americani . A gennaio, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è attestato a 120,2 punti, in calo rispetto ai 126,6 punti del ...

Oroscopo del giorno 29 Gennaio : più energia per il Leone : Prosegue l'ultima settimana di gennaio 2019. Scopriamo le stelle con le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali per quanto riguarda la giornata di martedì 29 gennaio. Ariete: martedì 29 gennaio sarà un giorno positivo per il segno. In campo lavorativo potrete avere delle buone opportunità, anche economiche. Per quanto riguarda il campo amoroso, con la Luna favorevole potete fare buoni incontri....Continua a leggere

Mercato di Gennaio - la top-10 dei club che hanno speso di più in Europa : Milan in vetta : La finestra di gennaio è ancora aperta ma è possibile fare un primo bilancio. I rossoneri hanno piazzato due colpi importanti e sono in testa alla classifica; diverse big d'Europa invece preferiscono ...

Ascolti tv 26 Gennaio : flop Ora o mai più - 'asfaltato' dalla De Filippi e C'è posta per te : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti, in particolare a quelli della giornata di ieri, sabato 26 gennaio, caratterizzata in prime time dalla nuova sfida tra Amadeus e Maria De Filippi, che questa settimana hanno dovuto tener conto anche del big match di Serie A tra Milan e Napoli che ha dominato la scena. La prima sfida tra i due programmi del sabato sera della tv generalista è stata vinta ampiamente dalla De Filippi, la quale ...

Ascolti TV | Sabato 26 Gennaio 2019. C’è Posta Per Te 28.64% - cala Ora o Mai Più (15.83%) : C'è Posta Per Te: Giulia Michelini e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 26 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.47 – il secondo appuntamento con la seconda stagione di Ora o Mai Più ha conquistato 3.019.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.24 alle 0.47 – la terza puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.457.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 NCIS ...

Ora o mai più – Seconda puntata del 26 Gennaio 2019 – Amadeus torna col talent musicale. : Amadeus è tornato in prima serata su Raiuno con lo show musicale Ora o mai più. La prima edizione è stata testata a solamente a giugno dello scorso anno, al venerdì sera, ed è stata un successo, anche se partito molto forte poi il programma è calato ma è comunque rimasto su ascolti medio/alti. E […] L'articolo Ora o mai più – Seconda puntata del 26 gennaio 2019 – Amadeus torna col talent musicale. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Ora o mai più 2/ Classifica e diretta : Paolo Vallesi riuscirà a confermarsi in testa? - 26 Gennaio 2019 - : Ora o mai più 2019: anticipazioni, duetti e diretta seconda puntata del programma condotto da Amadeus. Ci saranno otto guest star, scopriamo chi sono

Ora o mai più - anticipazioni e ospiti della seconda puntata del 26 Gennaio 2019 : seconda puntata di Ora o mai più questa sera, sabato 26 gennaio, con una doppia manche che vedrà gli otto concorrenti duettare prima con i propri maestri quindi con otto guest star d'eccezione, come già anticipato da TvBlog.prosegui la letturaOra o mai più, anticipazioni e ospiti della seconda puntata del 26 gennaio 2019 pubblicato su TVBlog.it 26 gennaio 2019 16:16.

Ora o mai più 2 - anticipazioni seconda puntata del 26 Gennaio su Rai 1 : Le anticipazioni della seconda puntata della seconda stagione di Ora o mai più, lo show musical condotto da Amadeus che va in onda su Rai 1

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 Gennaio 2019 : Adele sempre più in difficoltà : La Picardi sta vivendo dei momenti difficili a causa di Manlio e l'intervento di Giulia sembra aver peggiorato le cose.

Buon compleanno Signor G - il 25 Gennaio Giorgio Gaber avrebbe compiuto 80 anni : Giorgio Gaber, autore, sceneggiatore, attore e cantante, ma soprattutto uomo di teatro: a nessun altro meglio di lui potrebbe essere data questa definizione. Perché Gaber è stato il teatro e ne ha incarnato l’essenza, anticipando i tempi e riportando il palcoscenico a ciò che era in origine: un luogo di confronto, un altare dove celebrare il sacro rito dell’impegno civile attraverso l’intelligenza e l’ironia. Quel palcoscenico che col tempo si ...