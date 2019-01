Calcio | Marco Borriello saluta i compagni | ma resta a Ibiza

Calciomercato Sampdoria - preso Marco Sau : GENOVA - È praticamente fatta per Marco Sau alla Sampdoria . I blucerchiati puntellano la rosa dopo l'infortunio di Caprari, 2 mesi di stop, e la cessione di Kownacki al Fortuna Dusseldorf. L'...

Sassari Calcio - quattro chiacchiere con il difensore Marco Cabeccia : Il Sassari calcio Latte Dolce manda in archivio la quinta gara del suo girone di ritorno regalando al referto il secondo 0-0 consecutivo e alimentando la classifica con un punto comunque prezioso e pesante – come tutti del resto – nell’economia di un club che centrato con larghissimo margine d’anticipo l’obiettivo salvezza, senza alcun proclama, non si pone limiti e vuole (deve) divertirsi. La gara giocata e ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' di gennaio - Gilberto all'Inter - 1999 - : ... fino a tre anni prima, giocava a futsal , quello che noi chiamiamo "calcetto" con aria di sufficienza, immaginandolo sport per ex-sportivi con grande tecnica ma poca voglia di sudare. Al primo stop ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' di gennaio - Jardel all'Ancona - 2004 - : «Se posso, cambio tutta la squadra». Ci andrà molto vicino, il presidente Pieroni, dopo aver minacciato di rivoltare come un calzino " bucato, molto bucato come si scoprirà nei mesi successivi " il ...

Calciomercato amarcord - 'Affaracci' : Jancker all'Udinese - 2002 - : Ci sono giocatori che hanno trasformato la rovesciata in poesia. Grazia, eleganza, leggerezza, coordinazione. La perfezione del corpo di un atleta che all'improvviso sfugge alle leggi del mondo, ribalta ogni prospettiva. Quanta bellezza dietro a tutto ciò. A meno che a provarci non sia Carsten Jancker . Il nostro racconto parte proprio da qui: dalla rovesciata di Carsten Jancker. Ci ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Vampeta all'Inter - 2000 - : Già nel 2000, però, la Gazzetta dello Sport è profetica nell'accostarlo alla foto di Vampeta e all'aggettivo "pauroso" "Lippi mi conosce" Baffetto alla Clark Gable, pettinatura che ci riporta al ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Kanchelskis alla Fiorentina - 1997 - : Non è dato sapere se quella mossa l'abbia ideata dopo aver incrociato il ciclone Taribo, per preservarsi tibie e caviglie da possibili attacchi futuri. Di sicuro gli avrebbe salvato la carriera se l'...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Andreas Andersson al Milan - 1997 - : Se ci fanno gol in Coppa, sono da Milan. Sembrava una legge non scritta, a quei tempi, dalle parti di via Turati. Ecco perché, anche per un modesto attaccante del campionato svedese, una partita ...

Calciomercato amarcord - 'Affaracci' : Mendieta alla Lazio - un 'normalissimo' bidone da 90 miliardi : Bussa alla porta di Cragnotti, invece, il Barcellona, ancora lontano dall'essere il club che incanterà il mondo: Mendieta torna nella Liga ma non torna più lui. I suoi passaggi normali non hanno più ...

Calciomercato amarcord - 'Affaracci' : l'Inter e Sforza - il regista ricordato per un film - non suo - : ... dato che nel 2012, da tecnico del Grasshoppers, conosce anche il tunnel della depressione , con la paura del fallimento che lo assale fino a indurlo a uscire dal mondo del calcio per un paio d'anni. ...

Calciomercato amarcord - 'affaracci' : il 'Malaka' Martinez alla Juventus - 2010 - : C'è stato un tempo in cui, prima di diventare il Re Mida che si è dimostrato negli anni, anche Beppe Marotta sbagliava qualche colpo. Certo, Pirlo e Pogba a zero sono medaglie al valore che qualsiasi ...

Calciomercato amarcord - 'affaracci' : Portillo alla Fiorentina - 2004 - : Avete presente Asensio, quello del Real Madrid? Giovane, canterano, un gol a ogni tocco di palla. Bene, ora immaginate che " incredibile colpo di mercato " approdi in Italia in una neopromossa. Perché ...

Calciomercato amarcord - 'affaracci' di gennaio : Esnaider - il vice Del Piero che non faceva gol : Lo chiamano "mercato di riparazione" non per caso. Quando l'8 novembre 1998 Alex Del Piero conosce l'infortunio più grave della sua carriera, crociato del ginocchio sinistro, stop di 9 mesi quando la ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Mido alla Roma - 2004 - : Si tratta solo di raddrizzargli un po' il piedone e voilà, ecco l'attaccante più forte del mondo per diverse stagioni. "Appena arrivato alla Juventus Ibrahimovic non sapeva calciare , calciava molto ...