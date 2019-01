Xiaomi Mi 9 con ricarica rapida supera la certificazione 3C

A prestissimo con lo Xiaomi Mi 9 : presentazione anticipata? : Potremmo assistere alla presentazione Xiaomi Mi 9 in largo anticipo, almeno stando alle ultime battute che alcuni dirigenti aziendali si sono scambiati su Weibo, il noto social network cinese, corrispettivo locale di Facebook. Per lo Xiaomi Mi 8 l'anno scorso abbiamo dovuto attendere il 31 maggio, mentre adesso, almeno stando a quanto abbiamo avuto modo di capire dalla serie di post di cui vi abbiamo parlato sopra, l'annuncio potrebbe essere ...

Recensione Lenovo S5 : bello come un OnePlus - economico come uno Xiaomi! : Nel 2018 il Lenovo S5 è stato uno smartphone di cui si è parlato troppo poco. Design e materiali premium, e finalmente una scheda tecnica degna – seppur di fascia media media – per competere leggi di più...

Xiaomi Mi 9 si mostra in nuovi render con un notch a goccia : Xiaomi Mi 9 è stato avvistato in nuovi render che evidenziano un approccio quasi bezel-less ed un notch a goccia di dimensioni particolarmente ridotte. L'articolo Xiaomi Mi 9 si mostra in nuovi render con un notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

“Quanto resiste un telefono con slider?” : Xiaomi Mi MIX 3 affronta JerryRigEverything : Eccoci al giro di boa, quello in cui anche Xiaomi Mi MIX 3 deve dar prova di essere un prodotto affidabile e resistente L'articolo “Quanto resiste un telefono con slider?”: Xiaomi Mi MIX 3 affronta JerryRigEverything proviene da TuttoAndroid.

Impareggiabile Xiaomi? Sblocco con impronte possibile su un’ampia area dello schermo (video) : Xiaomi mette il turbo, anzi mostra i denti: la tecnologia di scansione dell'impronta digitale sotto lo schermo, proprio con il brand cinese, sarebbe pronta a fare la differenza rispetto a quella di tutti i concorrenti. Un video appena condiviso dal presidente e co-fondatore dell'azienda Lin Bin non lascia dubbi sulla volontà di prendere in contropiede la concorrenza, oltre che stupire i propri affezionati clienti e i potenziali tali. La verà ...

Xiaomi : i prossimi 5 anni e la partnership con TCL. Redmi diventa un brand : In cinque anni è diventata la più grande piattaforma IoT consumer al mondo, collegando oltre 132 milioni di dispositivi intelligenti, esclusi telefoni cellulari e laptop,, e contando oltre 20 milioni ...

Xiaomi presenta un sistema di cottura a pressione con schermo OLED e controlli WiFi : Xiaomi presenta un sistema di cottura elettrico a pressione, con schermo OLED e connettività WiFi per essere controllato tramite app MIJIA. L'articolo Xiaomi presenta un sistema di cottura a pressione con schermo OLED e controlli WiFi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta MIJIA Photo Printer - una stampante compatta ed economica : A margine dell'evento di presentazione di Redmi Note 7, Xiaomi ha annunciato anche MIJIA Photo Printer, una piccola stampante dal prezzo contenuto. L'articolo Xiaomi presenta MIJIA Photo Printer, una stampante compatta ed economica proviene da TuttoAndroid.

Occasioni d’oro per Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi A2 lite e Mi 8 a prezzo unico con offerte GearBest : Le offerte GearBest continuano a tenere banco in Italia, soprattutto per gli utenti che stanno cercando buone opportunità nella fascia media del mercato smartphone, con un focus specifico oggi 11 gennaio su device come Huawei P20 lite, Xiaomi Mi A2 lite e Mi 8. Tra alcune conferme e new entry, infatti, ci apprestiamo a vivere un weekend assai intenso per il pubblico italiano, in primis per coloro che intendono portarsi a casa un device Xiaomi a ...

Redmi Note 7 - il brand di fascia medio-bassa di Xiaomi/ I due smartphone con fotocamera da 48 MegaPixel : L'azienda cinese Xiaomi ha deciso di lanciare sul mercato Redmi Note 7 e Note 7 Pro. Il noto sottogenere di smartphone di fascia medio-bassa della Xiaomi

Forti ed economici i nuovi Redmi Note 7 e Note 7 Pro di Xiaomi : Diventano ufficiali Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro, i primi dispositivi della linea 'Redmi' (afferenti alla fascia medio-bassa del mercato) a perdere il brand Xiaomi dinanzi al nome completo del modello di riferimento. La serie è realizzata in vetro, anche per quanto riguarda la cover posteriore, disponibile in tre colorazioni, di cui una con effetto gradiente. Il primo dei due, il Redmi Note 7, presenta uno schermo da 6.3 pollici FullHD+ ...

Xiaomi annuncia gli smartphone Redmi Note 7 e Note 7 Pro con fotocamera da 48 megapixel : L’azienda cinese Xiaomi ha annunciato i nuovi smartphone Redmi Note 7 e Note 7 Pro con fotocamera da 48 megapixel. I due prodotti condividono buona parte della scheda tecnica, la differenza è proprio nel comparto fotografico posteriore. Il Redmi Note 7 conta su una dual-camera con sensore principale da 48 megapixel Samsung ISOCELL Bright GM1 e uno secondario da 5 megapixel per la profondità di campo. Il Redmi Note 7 Pro ha la medesima ...