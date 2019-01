Si ferma a dare soccorso e viene travolta | muore Agata | maestra di danza 43enne

Pronta la bozza per dare il via al reddito - confermata platea di 5 milioni di persone : Prevista una automatica revisione delle cifre erogate qualora le richieste dovessero andare ad esaurire i fondi a disposizione. Polemiche sui 250 milioni destinati alla formazione dei cosiddetti '...

Southampton - l'allenatore conferma : 'Gabbiadini potrebbe andare via' : Titoli di coda per Manolo Gabbiadini al Southampton. Ralph Hasenhuttl, tecnico dei Saints, ha ammesso che il 27enne attaccante ex di Bologna, Samp e Napoli è fra i principali indiziati a fare le ...

Gravina : 'Il campionato non si ferma : dobbiamo dare un segnale forte' : dobbiamo dare una risposta tangibile a chi pensa che attraverso alcuni comportamenti si possa alterare il nostro mondo. Questa è una risposta netta e forte'. LA RIFLESSIONE - In mattinata Gravina ...

Si ferma per andare al bagno e non trova più l'auto : era caduta in un burrone : Un uomo di 52 anni ha denunciato il furto della sua vettura, scomparsa durante una sosta in una stazione di servizio. Dopo...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Simona Quadarella e la difficile riconferma : Il 2018 sta giungendo al termine e per i protagonisti della piscina le fatiche non sono ancora terminate. C’è un ultimo appuntamento da onorare: i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre. La Nazionale italiana di Nuoto, reduce dai trionfali Europei a Glasgow, ha voglia di confermarsi in Asia e ritagliarsi un ruolo di primo piano anche in un contesto iridato. Legata a questo discorso c’è Simona ...

Confermato : la Lega deve dare 49 milioni. L'ira di Salvini : "Non mi occupo di soldi" : Roma - La controversa questione dei 49 milioni di fondi pubblici sequestrati alla Lega torna d'attualità. La Corte d'appello di Genova, infatti, ieri ha condannato Umberto Bossi a 1 anno e 10 mesi di ...