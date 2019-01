Psg | ufficiale l’arrivo di Leandro Paredes

calcioweb.eu

: #Paredes al #Psg, ora è ufficiale. Indosserà la maglia numero 8? - DiMarzio : #Paredes al #Psg, ora è ufficiale. Indosserà la maglia numero 8? - ilmionapoli : PSG-Paredes, l’acquisto è ufficiale: Allan può aspettare - _SiGonfiaLaRete : #UFFICIALE - Il #PSG prende #Paredes: #Allan (almeno per ora) è più lontano -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Continua a rinforzarsi il Psg, nelle ultime ore importante movimento,è ufficialmente un nuovo calciatore del club francese. Il squadra di Ligue 1 ha annunciato l'arrivo del centrocampista argentino dallo Zenit San Pietroburgo, nel dettaglio il calciatore ex Chievo, Roma ed Empoli ha firmato un contratto fino al giugno 2023, ha inoltre scelto la maglia numero 8. Secondo quanto riportato dai media, operazione totale da 47 milioni di euro, un investimento molto importante.