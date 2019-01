Piatek stende il Napoli | Milan vola in semifinale “E solo inizio”

ilfogliettone

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)fa il suo esordio in campo dal primo minuto e subito fa la differenza: con una doppietta nel primo tempo porta ilindi Coppa Italia eliminando il. Squadre in campo nel primo tempo con formazioni molto diverse da quelle di sabato scorso in campionato con l'incontro finito 0 a 0. Nelannunciato lo scambio tra Cutrone ementre a sorpresa restano invece fuori Rodriguez, Suso, Calhanoglu e Calabria per Laxalt, Abate, Castillejo e Borini. E Piontek non delude e dopo 10 minuti segna il gol del vantaggio per i rossoneri.Su lungo lancio di Laxalt il polacco non perde l'occasione per farsi spazio e realizzare. Passa poco piu' di un quarto d'ora ed e' sempreche raddoppia con un gol strepitoso in contropiede raccogliendo l'ovazione di tutto lo stadio. Nella ripresa ilattacca a testa bassa, mantiene quasi sempre il possesso di palla ma ...