' È il tuo box? Paga lo stesso' | e il parcheggiatore napoletano finisce in cella

(Di martedì 29 gennaio 2019) 'Tu qui non entri, se non mi dai 5 euro'. Venti minuti di paura e tensione per Anna Arenella, titolare dei ristoranti 'O Munaciello e Annarè di piazza del Gesù Nuovo, aggredita domenica sera da un ...