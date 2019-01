C' è un nuovo social diventato piuttosto popolare in Italia 

nuovo piano Intesa Sanpaolo guarda a sociale e giovani : ... su iniziativa del consigliere delegato Carlo Messina, l'incontro 'L'impegno sociale e culturale di Intesa Sanpaolo per l'Italia', con la partecipazione di personalità del mondo dell'economia, del ...

MotoGp - nuovo guanto particolare per Jorge Lorenzo : lo spagnolo interroga i suoi fan sui social [FOTO] : Il pilota della Honda ha chiesto ai suoi fan un commento sul suo nuovo particolare guanto, postato nella sua Instagram Story Prosegue il recupero di Jorge Lorenzo dall’infortunio patito qualche giorno fa, un problema che lo ha costretto ad operarsi per ridurre la frattura allo scafoide della mano sinistra. Presentatosi alla presentazione ufficiale della Honda con una vistosa fasciatura, lo spagnolo indossa adesso uno speciale guanto ...

Più veloce - agile e social ecco il nuovo Bloooog : Un Bar Sport virtuale , moderno, dalla porta sempre aperta a tutti, dove si incontrano allo stesso livello critica e commenti dei lettori, per la maggior parte affezionati frequentatori. Anzi, la ...

Belen Rodriguez/ nuovo amore per la showgirl? Sui social : "Appartieni a chi pensi quando ti distrai" : Belen Rodriguez è di Nuovo innamorata? Dopo i rumors sul presunto, Nuovo fidanzato, la showgirl spiazza tutti con una frase significatica sui social.

Conte : "Reddito per nuovo Patto Sociale"
13.30 Conte:"Reddito per nuovo Patto Sociale" "Eravamo e siamo convinti di dover cambiare rotta alla politica economica e sociale fin qui seguita...non si può pensare di perseguire crescita senza inclusione sociale". Così il premier Conte all'evento del M5S sul reddito di cittadinanza. "Sono garante

Conte : "Reddito per nuovo Patto Sociale" : 13.30 "Eravamo e siamo convinti di dover cambiare rotta alla politica economica e sociale fin qui seguita...non si può pensare di perseguire crescita senza inclusione sociale". Così il premier Conte all'evento del M5S sul reddito di cittadinanza. "Sono garante di un nuovo Patto sociale e vigilerò affinché in questo progetto non ci siano furbizie e abusi",afferma. Esclude ogni assistenzialismo."i cittadini sono incentivati a trovare lavoro" ...

Europa - approvato nuovo fondo sociale. Per la Liguria in arrivo 210milioni : La Spezia - Il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato il nuovo Regolamento che istituisce il fondo Sociale Europeo Plus per il periodo 2021-2027. In merito Brando Benifei del Partito ...

MotoGp – L’ironia di Lorenzo : Jorge pieno di sè sui social - il nuovo post coinvolge anche Marquez [FOTO] : Jorge Lorenzo ed il post social per esaltare le qualità sue e del suo nuovo compagno di squadra, Marc Marquez Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il 10 marzo inizierà la stagione 2019 di MotoGp, con l’esordio in Qatar. Sul circuito di Losail, dopo due sessioni di test invernali che si disputeranno proprio sulla pista qatariota e in Malesia, vivremo le prime intense emozioni con i campioni delle due ruote. Grande attesa per la ...

A Casalnuovo di Napoli apre la nuova Biblioteca Sociale e il ciclo di “Incontro con l’autore” : Per la nuova edizione di ‘Una Città Che Scrive’, Casalnuovo di Napoli si prepara alla “Maratona di arte e cultura” Casalnuovo di Napoli, 14 gennaio 2019 – A Casalnuovo di Napoli aprirà una nuova Biblioteca Sociale intitolata a Giacomo Leopardi, e sarà gestita dall’Associazione “Una Città Che…”. Ad annunciarlo Giovanni Nappi, ideatore del Premio Letterario ‘Una Città [...]

Valeria Marini - è lui il nuovo fidanzato. La bomba sganciata sui social : Tutti e due single. Tutti e due famosi. Innamorati, pare, l’uno dell’altra. Parliamo di Valeria Marini e Walter Nudo. Lei reduce dalla prima edizione di Temptation Island Vip, dove ha detto addio al suo fidanzato di lungo corso. Lui dalla vittoria nella terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha sbaragliato la concorrenza. A dare la notizia è stata Giulia Salemi, fidanzata senza più misteri di Francesco Monte, attraverso le sue Instagram ...

F1 – “Anno nuovo - nuovo sport” - Lewis Hamilton non smette mai di stupire : il post social è sorprendente [FOTO e VIDEO] : Lewis Hamilton sorprende i suoi fan e scherza su un clamoroso cambio di sport… ma solo per un giorno: l’avventura del campione del mondo di F1 sulla tavola da surf Mentre la maggior parte dei piloti si prepara alla stagione 2019, mantenendo alta la concentrazione ed allenandosi in palestra e non solo, c’è chi non ama le cose scontante e stupisce giorno dopo giorno. Stiamo parlando, ovviamente, del campione del mondo in ...

Uomini e donne - Gianni Sperti insultato sui social per il nuovo look : 'Sei un mostro' : Dopo la pausa natalizia è tornato in onda su Canale 5 il dating show di Maria De Filippi Uomini e donne e subito sono ricominciate anche le polemiche che questa volta riguardano Gianni Sperti, uno degli opinionisti storici del programma insieme a Tina Cipollari. L'ex ballerino di Amici, si è presentato in video con un nuovo look, senza barba, un cambiamento che sembra aver evidenziato alcuni cambiamenti nel suo volto, come testimoniato dai ...

Primi indizi sul ritorno di Ligabue con una scritta criptica sui social : nuovo singolo in arrivo? : Il ritorno di Ligabue sembra ormai alle porte. Il rocker di Correggio ha appena pubblicato tre lettere che potrebbero corrispondere alle prime parole del singolo, o del disco. A confermare le supposizioni sarà lui stesso, ma già durante i video di auguri di buon Natale postati sui suoi social era trapelato qualche indizio che faceva pensare al ritorno in radio con un singolo. La pausa artistica dura da oltre un anno, quando l'artista ha ...