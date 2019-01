Pensioni | arriva quota 100 | 290mila in uscita Ecco tutto quello che c' è da sapere

Pensioni : Quota 100 - arriva la firma sul decreto da parte di Mattarella : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato il maxi decreto unico che contiene le misure in materia previdenziale ritenute i capisaldi della Legge di Stabilità 2019. Il 17 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri ha varato il cosiddetto decretone e, dopo la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato e la firma da parte del Capo dello Stato, il decreto legge dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Si ...

Pensioni - arrivano gli aumenti - ma non per tutti - : La rivalutazione delle Pensioni , che dovrebbe debuttare a febbraio, ha scontentato molti ex lavoratori, ma anche per ottenere la pensione di cittadinanza ci sono dei requisiti da rispettare. E c'è un ...

Pensioni : quota 100 - opzione donna e stop adv - arrivato l'ok al decretone : Le ultime novità sulla riforma delle Pensioni non potevano non passare per l’approvazione dell'ormai famosissimo 'decretone', la tanto attesa bollinatura da parte della ragioneria di Stato è finalmente arrivata. Ora il testo dovrebbe giungere al Presidente della Repubblica Mattarella che dopo la sua firma darebbe il via all’iter conclusivo del decreto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, facendo così divenire legge tutte le misure ...

Pensioni di invalidità Inps : lettera di restituzione assegno - quando arriva : Pensioni di invalidità Inps: lettera di restituzione assegno, quando arriva In questo nostro articolo proviamo a spiegare in quali casi è possibile che l’Inps invii una lettera per chiedere la restituzione di una parte dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) versato sotto forma di pensione di invalidità comprensivo della integrazione del trattamento minimo per le Pensioni molto basse. Prima di entrare nel vivo ...

Pensioni - Salvini : ‘Grazie a Quota100 arrivano anche i primi posti di lavoro’ : Le Pensioni anticipate con Quota 100 potrebbero avere effetti concreti anche sul fronte dell’occupazione e in particolare di quella giovanile. I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente leader della Lega e del Movimento 5 stelle, lo sottolineano ormai da tempo e in questo senso, a loro dire, hanno avuto rassicurazioni anche da diverse aziende e partecipate di Stato. I posti di lavoro che si potranno creare difficilmente ...

Pensioni - la manovra arriva ora : un prestito per la liquidazione degli statali : ... ha confermato Luigi Di Maio, dovranno mandare i figli a scuola, oltre a entrare in un programma di reinserimento nel mondo del lavoro. Diversi i nodi aperti, dall'assunzione dei 'navigator' alle ...

Pensioni e inflazione : aumenti arrivati - ma con la manovra rischio conguagli : Gli aumenti di pensione che in questi giorni tutti i pensionati si trovano scaturiscono dall’adeguamento delle stesse al tasso di inflazione. Il meccanismo della perequazione incide sul calcolo della pensione e molti pensionati che in questi giorni si recano all’incasso del primo rateo 2019, avranno un trattamento più favorevole, cioè percepiranno di più. Per molti però questo aumento sarà temporaneo o addirittura percepito anche se non ...

Arrivano i gilet azzurri : basta tasse - giù le mani dalle Pensioni : L’ex premier ha rotto gli indugi. Matteo Salvini “ha tradito”. I deputati di Forza Italia oggi hanno indossato i gilet

Pensioni : Q100 - il Governo rassicura : 'a gennaio arrivano i decreti' : "Nel 2019 i pensionandi prenderanno di più rispetto al 2018, e quindi tanti giovani troveranno un lavoro per andare a occupare quei posti che verranno liberati da chi potrà usufruire della Quota 100", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini dimostrandosi soddisfatto dell'operato dell'esecutivo giallo-verde che ha portato all'approvazione da parte del Senato della nuova Legge di Stabilità 2019. Il ...

Pensioni - arrivano gli aumenti. Per le alte tagli dal 5 al 30% : Aumenti che valgono l'1,1 per cento per le Pensioni relativamente più basse - quelle che arrivano grosso modo a 1.500 euro lordi al mese - e poi si riducono via via in percentuale fino a dimezzarsi al ...