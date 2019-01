Aeroporto di Comiso | preoccupato il Vussia

Vussia : Chi paga i debiti dell' Aeroporto di Comiso? : Nonostante la soddisfazione per la cessione delle aree ex Nato al Comune, il Vussia si dice preoccupato per la situazione di Soaco

Ministro Trenta all' Aeroporto di Comiso : Il Ministro Trenta domani sarà all'aeroporto di Comiso in occasione della conversione dello scalo aeroportuale ibleo. Domani 17 gennaio alle ore 9,30.

Nasce Aeriblei per il rilancio dell' Aeroporto di Comiso : I ragusani non si fermano e danno nuova linfa alle prospettive di rilancio dell'aeroporto di Comiso costituendo " Aeriblei Spa", società aeroporto degli Iblei. . Obiettivo, "promuovere e facilitare la ...

Aeroporto Comiso - tavolo tecnico per cessione aree ex militari : Aeroporto Comiso tavolo tecnico per cessione aree ex militari. La deputata regionale Stefania Campo aveva sollecitato la ministra della Difesa Trenta