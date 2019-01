Posticipo Serie A, Lazio-Juventus 1-2

La Juve soffre, ma in rimonta batte 2-1 laneldell'Olimpico. Primo tempo tutto di marca laziale. Al 10' slalom in area di Correa, sbroglia Rugani.Szczesny show:prima dice di no a Luis Alberto (27'), poi compie un miracolo su Parolo (37').Rugani salva sulla linea (43'). Nella ripresa ancora forcinge al 59' c'è l'1-0:angolo di L.Alberto, Emre Can di testa infila la sua porta.vicina al raddoppio, ma la Juve trova il pari al 74' con Cancelo appena entrato. Poi fa suo il match con un rigore di Cristiano Ronaldo (88'(Di domenica 27 gennaio 2019)