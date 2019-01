Juve | un gol per la storia Se segna raggiunge quella di Charles e Sivori

Osvaldo : 'Alla Juve le regole sono una questione d'immagine del club' : La Gazzetta dello Sport ha raccolto le dichiarazioni rilasciate da Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore che ha militato in molti club tra i quali c'è anche la Juventus. L'intervistato ha abbandonato il mondo del calcio per dedicarsi alla musica, infatti in questo momento è in tournée in Italia insieme alla sua band. L'ex attaccante è dotato di un carattere irruento che spesso lo ha portato a litigare con molti addetti del mondo del pallone, ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score gironi A - C : tocca a Juve Stabia e Catanzaro : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite valide per la 22giornata nei gironi A e C , oggi 23 gennaio 2019, .

Empoli - Daspo per sputi ai tifosi della Juve dopo il gol di Ronaldo : TORINO - La Polizia di Empoli ha notificato a un tifoso azzurro un Daspo di un anno per i fatti verificatisi durante la gara vinta 1-2 al Castellani dalla Juventus il 27 ottobre. dopo la rete dell'1-1 ...

Juventus-Chievo 3-0 Highlights : VIDEO - gol e sintesi della partita. Serata storta per Cristiano Ronaldo : La Juventus ha battuto per 3-0 il Chievo nel posticipo della ventesima giornata di Serie A grazie alle reti di Douglas Costa ed Emre Can nel primo tempo e di Daniele Rugani nella ripresa. In mezzo, ad inizio secondo tempo, il rigore fallito da Cristiano Ronaldo. In classifica la Juventus sale nuovamente a +9 sul Napoli. IL VIDEO DI JUVENTUS – CHIEVO 3-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Video/ Juventus-Chievo - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A 20giornata - : Video Juventus-Chievo , risultato finale 3-0, : highlights, gol e dichiarazioni della partita valevole per la 20giornata di Serie A 2018-19.

Emre Can in gol dopo 28 passaggi : record Juventus in Serie A : Non sarà il Tiqui-taca tanto caro a Pep Guardiola il marchio di fabbrica della Juventus stagione 2018/2019, ma di certo il primato centrato dalla squadra di Max Allegri riceverà gli apprezzamenti dell'...

VIDEO Juventus-Chievo 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Douglas Costa e Can stendono i clivensi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! : La Juventus ha sconfitto il Chievo per 3-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti senza particolari problemi contro il fanalino di coda e hanno regalato l’ennesima gioia al pubblico dell’Allianz Stadium, la capolista si conferma al comando della classifica con nove punti di vantaggio nei confronti del Napoli. I padroni di casa sbloccano la partita al 13′ con una prodezza di Douglas ...

Juventus-Chievo 2-0 La Diretta In gol Douglas Costa e Emre Can : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...

Juventus-Chievo - Douglas Costa accende il motorino e fa 1-0 : che gol del brasiliano [VIDEO] : Juventus-Chievo, Douglas Costa ha aperto le marcature all’Allianz Stadium con un tiro splendido sul quale Sorrentino nulla ha potuto Juventus-Chievo, Douglas Costa ha segnato la rete dell’1-0 all’Allianz Stadium, un gol davvero molto bello quello del calciatore brasiliano. Douglas Costa ha acceso il motorino che ha nelle gambe, seminando una serie di avversari del Chievo Verona prima di colpire con forza verso la porta ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate : Juve Stabia a forza 4 - bene la Carrarese! Diretta gol live score : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate e Diretta gol live score delle partite valide per la 21giornata dei gironi A e C, oggi 20 gennaio 2019.

Diretta Juventus U23 Carrarese/ Risultato finale 0-1 - info streaming : decide il gol di Rosaia al 70'! : Diretta Juventus U23-Carrarese, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventunesima giornata del girone A di Serie C

Diretta Viterbese-Juve Stabia/ Risultato live 0-2 - info streaming : le vespe raddoppiano con l'autogol di Sini! : Diretta Viterbese Juve Stabia, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventunesima giornata del girone C di Serie C

RISULTATI SERIE C / Diretta gol live score : la fuga della Juve Stabia - classifiche aggiornate dei gironi : RISULTATI SERIE C: classifiche aggiornate e Diretta gol live score delle partite valide per la 21giornata dei gironi A e C, oggi 20 gennaio 2019.

VIDEO/ Juventus Milan - 1-0 - : highlights e gol. Romagnoli : noi puniti di più - Supercoppa Italiana - : VIDEO Juventus Milan , risultato finale 1-0, : gli highlighs e i gol della Supercoppa Italiana, partita giocata a Jeddah in Arabia Saudita.