Canna gate all’Isola | Francesco Monte querela Eva Henger

davidemaggio

: @lanemicageniale L'unica terrorizzata e disperata mi sembra Eva che campa da mesi sul canna gate con le ospitate tr… - NicoleNic80 : @lanemicageniale L'unica terrorizzata e disperata mi sembra Eva che campa da mesi sul canna gate con le ospitate tr… - 007pietro : RT @Ri_Ghetto: BARBARA D'URSO MESSA IN MEZZO AL CANNA GATE IN TRIBUNALE MA COSA SUCCEDEEEEEEEEEEEE #domenicalive - kikapress : Nuova e scioccante svolta del caso 'canna-gate'. Ecco cos'è successo... -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Evaa Domenica Livehato Evaper l’ormai noto scandalo del. La notizia è arrivata nel corso della puntata odierna di Domenica Live tramite una lettera che Barbara D’Urso ha mostrato all’ex attrice hard. La denuncia, presentata dodici mesi dopo (!) rispetto a quanto accaduto nella tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, ha comprensibilmente stranito la, che ha espresso il suo punto di vista nello studio di Cologno Monzese.Interpellata dalla conduttrice, Eva ha ammesso di essere stata informata dellaqualche giorno fa ed ha tentato di chiarire ulteriormente la faccenda:“Diciamo che mi hanno chiamato al telefono: in settimana andrò giù a Roma proprio per, diciamo, dire la mia verità. Non siamo ancora arrivati in Procura, andrò in Polizia per fare una dichiarazione a riguardo. Siamo ...