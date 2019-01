Salvini risponde no all' invito al confronto sul decreto sicurezza

Diciotti - Salvini : “Io a processo? Decida il Senato. E se M5s vota contro non ci sarà crisi - senatori risponderanno al popolo” : Matteo Salvini vuole affrontare il processo per caso Diciotti? “Decida il Senato“. E la Lega cosa voterà quando sarà il momento di esprimersi sul suo caso in Giunta per le autorizzazioni? “Il Senato è libero. Il Parlamento è libero. Gli italiani sono un popolo libero. Giudichino se sto facendo bene il ministro o se ho commesso un reato. Io in piena coscienza penso di lavorare ogni giorno per difendere i confini, le leggi, le ...

Salvini risponde a Gino Strada : “Io fascistello? La mangiatoia dell’immigrazione clandestina è finita e stanno impazzendo!” : Matteo Salvini leader della Lega, dopo l’attacco di Gino Strada risponde Motivo del contendere? Il tema immigrazione, ritornato al centro del dibattito pubblico dopo il naufragio di un barcone e le polemiche sul soccorso di 100 migranti da parte della Guardia costiera libica (che ha riportato i migranti verso Misurata). Il primo a colpire è il fondatore di Emergency, che in diretta a Radio Capital arriva a dare del ...

Francesca Cipriani - simpatia per Matteo Salvini : ‘Gli scrivo ‘gnam gnam’ - risponde cose carine’ : “Io scrivo a Salvini ‘Gnam gnam, che buono!’ quando lui pubblica foto di cibo e lui mi risponde, simpaticamente, con delle frasi carine… Più o meno anche lui scrive ‘gnam, gnam’ anche a me. È una persona semplice e umile, apprezzo le persone così. Poi ha gli attributi, sicuramente è un uomo affascinante con una personalità vera”, parola di Francesca Cipriani. L’esplosiva showgirl, che ha ...

Francesca Cipriani su Salvini : “Io gli scrivo e lui risponde - è un vero uomo” : Francesca Cipriani parla del suo rapporto con Matteo Salvini Francesca Cipriani ha chiarito a Un giorno da pecora, programma radiofonico di Rai Radio 1, il suo rapporto con Matteo Salvini. Qualche giorno fa la soubrette ha rivelato che il Ministro dell’Interno non si fa problemi a rispondere ai suoi messaggi sui social network. Tutto il […] L'articolo Francesca Cipriani su Salvini: “Io gli scrivo e lui risponde, è un vero ...

Francesca Cipriani : "Salvini? Gli scrivo sui social e lui mi risponde 'Gnam gnam'" : Ospite di 'Un Giorno Da Pecora', la showgirl risponde alle domande dei conduttori sul ministro dell'Interno

La Francia risponde a Salvini : "Nessuna richiesta per i latitanti" : Emmanuel Macron adesso risponde a Matteo Salvini . Il ministro degli Interni qualche giorno fa di fatto ha affermato che sul suo tavolo è già pronto un dossier per chiedere all'Eliseo l'estradizione ...

Un uomo urla tra la folla ad Afragola : 'Matteo - elimina Saviano!'. E Salvini risponde : ... 'Salvini dirà che la camorra fa schifo ma non una parola su chi in Campania gli ha portato voti, Pina Castiello, legata a Cosentino e a Nespoli, la peggiore politica che ha strozzato per decenni il ...

Tunisino morto a Empoli - Salvini : 'La Polizia doveva rispondere con cappuccio e brioche?' : Un Tunisino di trentuno anni è morto dopo aver avuto un malore nel momento in cui è stato fermato da agenti di Polizia che lo avevano ammanettato a polsi e piedi. Il fatto si è verificato ad Empoli e ha fatto rumore al di là per essere un qualcosa di tragico di per sè, anche per la presa di posizioni delle sorelle di Stefano Cucchi e Giuseppe Uva, che hanno criticato l'operato delle Forze d'Ordine, ritenuto spesso troppo duro, a maggior ragione ...

Morto durante fermo di polizia - Salvini : «Non possono rispondere con cappuccio e brioches» : «Se i poliziotti non possono mettere le manette ditemi voi che dovrebbero fare?». Se lo chiede il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, riferendosi alla...

Salvini ora risponde alla Nappi "Stupro? No - ero con Saviano" : Dopo il post choc di Valentina Nappi contro Matteo Salvini di fatto arriva la risposta del ministro degli Interni. Qualche giorno fa la pornodiva aveva attaccato duramente il titolare del Viminale su Instagram: "Sono stata stuprata da Salvini", aveva scritto sui social. Poi un lunghissimo post per "giustficare" la sua provocazione: "Sono stata 'stuprata' da Salvini perché al di là di aspetti anche condivisibili (che pure ci sono) delle sue ...

Salvini ai cronisti risponde su Saviano e lo "stupro" di Valentina Nappi : Anche ad Afragola, nel napoletano, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde al post duro di Roberto Saviano. Riferendosi all'accusa di far 'passerelle' in terra di camorra, Salvini prima dice ai cronisti di "non avere tempo per polemizzare con Saviano". Poi aggiunge: "Saviano ha fatto soldi con le parole, io cerco di fare i fatti". "Ho stuprato Valentina Nappi? Ho un alibi, quel giorno ero con Saviano". risponde con una battuta il ...